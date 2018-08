Baron Jens Wirix kijkt uit naar hoofdklassedebuut: 'Het kriebelt, ik ben er klaar voor'

Het was even bijschakelen op de eerste training voor de behendige Wirix, die in twee jaar tijd de stap van de derde- naar de hoofdklasse maakte. ,,Er is toch verschil in kwaliteit, met alle respect. De oefeningen gaan in een hoger tempo. Ballen worden strakker en secuurder ingespeeld. Het was even aanpoten. Nu is duidelijk dat ik een stap heb gezet."