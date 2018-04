Baron Eugenia wil neef Van der Wiel achterna: 'Ik wil ooit Champions League spelen'

transfer Krijnen maakt overstap naar Rood-Wit: 'Fantastisch om bij deze volksclub te mogen horen'

13 april Ramon Krijnen komt per volgend seizoen de gelederen van Rood-Wit versterken. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger is nu nog speler van concurrent Dosko. De bij Internos opgeleide Krijnen kwam afgelopen zomer over van RBC en schrijft vanaf de zomer de vierde club op zijn cv. ,,Dit is een fantastische club."