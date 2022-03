Baalt Dongen van de brilstand tegen laagvlieger Westlandia? ‘We zijn in eigen huis nog altijd ongeslagen’

zondag 4C RFC verstevigt koppositie ten koste van Terheijden

De topper in de vierde klasse C tussen Terheijden, de nummer twee van de competitie, en koploper RFC eindigde in een 2-3-overwinning voor de ploeg uit Raamsdonksveer. De voorsprong op Terheijden bedraagt nu vijf punten. DEVO speelde thuis 1-1 tegen Dussense Boys. Noordhoek sleepte in de slotfase nog een gelijkspel uit het vuur tegen VCW, 2-2.

