Avonturier Davey Dielemans terug op oude nest

Oost west, thuis best. Dat spreekwoord is wel van toepassing op de nog prille voetbalcarrière van Davey Dielemans (24). De speler van Neerlandia'31 is na avonturen bij Baronie en Rijen weer terug in het oude vertrouwde Dorst.

Het spelen in het eerste elftal van een lokale voetbalclub is niet voor iedereen weggelegd. Dielemans maakte op zijn vijftiende al zijn debuut in het eerste van Neerlandia'31. ,,Een bijzonder moment. Het was toch wennen om als tiener tussen al die senioren te gaan spelen."

Zijn prestaties op de regionale voetbalvelden bleven niet onopgemerkt. Via via klopte hij aan bij Baronie om daar vervolgens in de toenmalige A1 te gaan spelen. ,,We voetbalden toen echt ver weg. Van Zeeland tot Rotterdam, maar in de derde divisie landelijk is dat logisch." Op een gegeven moment zag Dielemans geen potentie meer om door te groeien bij de Bredase club. ,,Ik heb toen bewust een stap terug gezet. Mijn banden met spelers, trainers en andere mensen bij Neerlandia'31 zijn nooit verwaterd. Ik was welkom op het oude nest, ik volgde mijn gevoel."

Kriebels

Toch kriebelde het bij de twintiger om weer de stap hoger op te maken. Hij zette van Dorst koers richting een dorp iets verderop; Rijen. ,,Bij Rijen heb ik met name voor de winterstop bij de selectie gezeten. Ik had toen andere prioriteiten dan voetbal. Het werk en het kopen van een huis was op dat moment veel belangrijker. Dat leverde een uitzichtloze situatie op, maar het oude nest riep toen weer."

Met de huidige trainer van de vijfdeklasser, Marcel van der Hurck, heeft Dielemans een goede band. ,,De gesprekken die ik met hem had over een nieuwe terugkeer voelde erg goed. Ik houd van vertrouwen en kies altijd op mijn gevoel. Dat zijn drijfveren om te presteren."