Asukaniam geniet van de kleine dingen in het leven: ‘Het kan zomaar voorbij zijn’

Hartverwar­mend Rood-Wit staat voor wisseling van de wacht: ‘Tijd voor een nieuwe generatie’

11 februari Voorzichtig klateren aan de rand van het veld langzaamaan de handen op elkaar. Ietwat onregelmatig, want het is een wat vreemd gevoel. Rood-Wit heeft net tenslotte een ruime nederlaag geleden. De elf hoofdrolspelers hebben echter de harten van de snijdende wind trotserende supporters verwarmd. ,,We hadden lange tijd alles, maar zijn onszelf vergeten te belonen.”