Assistkoning van Be Ready gelooft in kampioenschap

Be Ready stelt zich voorlopig kandidaat voor het kampioenschap in de vierde klasse C. Het is nu alweer 28 jaar geleden dat het inmiddels 91-jarige Be Ready in 1980 zich één seizoen lang en voor het laatst derdeklasser mocht noemen. ,,Ik wil met dit team dit seizoen echt voor het kampioenschap gaan. Volgende week zondag kunnen wij tegen staartclub Hoge Vucht de eerste periodetitel binnenhalen", weet Safi Esmati. Een punt is voor Be Ready voldoende. ,,Dat moet toch lukken, hoewel er op dit soort wedstrijden wel een aparte spanning staat."