Arnouts gaat met Moerse Boys onderuit, maar titel Wernhout doet hem goed: ‘Ik heb met tranen in de bus gezeten’

Zondag 4C DEVO degradeert naar vijfde klasse, Terheijden laat kans om in te lopen liggen

Het doek is definitief gevallen voor DEVO. Het team uit Bosschenhoofd keert weer terug naar de kelder van het amateurvoetbal. Na de promotie in 2019 naar de vierde klasse is er nu een eind gekomen aan dit avontuur. Terheijden kon pas in blessuretijd op gelijke hoogte met DIOZ komen: 3-3. Bij winst op DIOZ was de competitie weer spannend geworden, want koploper RFC leed uit bij DIA zijn tweede nederlaag van het seizoen.

8 mei