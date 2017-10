Anis en Faris Ouaddaf: samen voetballen, samen lachen, samen omhoog met Victoria'03

Anis en Faris, ze zijn jong en hebben niet zo veel met wat geweest is. ,,Het was chaos, een lastige situatie. Maar we hebben het achter ons gelaten.'' Natuurlijk was het vreemd dat hoofdtrainer Marc de Weerd, halverwege het seizoen, zo maar aan de kant werd gezet. Het is allemaal gebeurd, Anis en Faris lopen er niet voor weg.

Maar liever kijken ze vooruit, naar de komende uitwedstrijd bij HVV in Hulst en verder. ,,In Zeeland voetballen is altijd lastig. Het zijn vaak sterke gasten die de lange bal hanteren. Wij moeten het niet van ons fysiek hebben. We moeten de voetballende oplossing kiezen.'' Brave jongens zijn het, Anis en Faris. De lach is bij hen nooit ver weg. Ze zijn eerder op de afspraak dan de verslaggever zelf. Om ineens maar een vooroordeel te ontzenuwen. Ze wonen nog thuis en delen dezelfde auto om naar de training of de wedstrijd te komen. Wie er rijdt? ,,Wie het eerst de sleutels pakt.''

Bij Victoria'03 hebben ze de hele jeugd doorlopen. Nooit in hetzelfde team. Daarvoor was het leeftijdsverschil net te groot. Pas in het eerste zijn ze verenigd. Misschien wordt het in de toekomst nog mooier. Hun jongere broertje Achraf doet het goed bij de B-junioren. Misschien dat hij ooit het eerste haalt. Anis en Faris zien het wel voor zich: drie broertjes Ouaddaf in het eerste van Victoria'03. ,,Dan moet je nog maar eens terug komen voor een verhaal.'' Weer gaat die lach over tafel in de kantine op het Albanopark.

Linkerspits Faris kan flink boos worden op zijn oudere broer, de nummer tien. ,,Ik zeg tegen hem dingen op een andere manier, ik scheld erger op hem als ik vrijsta en geen bal van hem krijg.'' Anis zit er niet mee, lacht. ,,We accepteren alles van elkaar, nou ja, bijna alles.'' In het veld voelt hij zich wel de oudere broer. ,,Ik moedig hem aan om acties te maken, te durven.''