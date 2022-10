Amerikaans avontuur van vier jaar duurde maar vier maanden voor Dosko-aanvaller Nagtzaam

Hij is ambitieus, Desmond Nagtzaam. Op individueel vlak en met het team. ,,Als het profvoetbal nog haalbaar is wil ik er voor gaan.” Of dat realistisch is? ,,Als je niet durft te dromen kun je beter opgeven”, zegt hij over zijn persoonlijke doelen. En over de aspiraties met zijn nieuwe team is hij ook duidelijk: ,,Of het kampioenschap realistisch is durf ik niet te zeggen, maar het doel is promoveren. Dosko wil naar de vierde divisie.”

De 20-jarige aanvaller heeft twee seizoenen ervaring bij de senioren, maar het was nog geen onverdeeld succes. ,,Ik kwam van de jeugd van Unitas’30, daar had ik bij het eerste team weinig zicht op speelminuten. Daarom stapte ik over naar Rood Wit. Het eerste seizoen speelde veel. Ik had het gevoel dat ik beter werd.” Het seizoen duurde echter niet lang, in november werd de competitie stilgelegd vanwege de coronapandemie.

Heimwee

Het seizoen daarna ging Nagtzaam in Amerika voetballen. Bij de University of Cumberland in Kentucky volgde hij een studie business administration en stond hij daarnaast iedere dag op het veld. ,,In Amerika kon ik iedere dag trainen en mijn doel was om beter te worden.” Maar hij kreeg niet lang de tijd om zich te ontwikkelen in het sportgekke land: al na vier maanden keerde hij terug naar Nederland. ,,Het niveau was niet zo hoog en ik heb er veel getraind, maar weinig wedstrijdminuten gemaakt. Ik zag niet voor me dat ik daar de komende vier jaar de ontwikkeling door zou maken die ik voor ogen had. Bovendien had ik veel last van heimwee. Ik woonde nog thuis toen ik besloot naar Amerika te gaan. Je zit alleen aan de andere kant van de wereld en je ouders en vrienden kun je alleen via je telefoon zien.”

Terug in Nederland sloot Nagtzaam zich weer aan bij Rood Wit. ,,Helaas speelde ik wel minder dan in het eerste seizoen. Het goede gevoel is nooit meer helemaal teruggekomen.” Daarop besloot Nagtzaam, net als vier medespelers, de overstap naar Dosko te maken. ,,Brandon (Timmers, red.) kende daar al jongens en vroeg of ik ook wilde komen. Na een gesprek met de trainer en de club heb ik mijn beslissing genomen.”

Daar heeft hij geen spijt van. ,,Het bevalt me heel erg goed. In de voorbereiding en de beker heb ik veel gespeeld. De manier van spelen spreekt me aan. De trainer wil hoog druk zetten, dominant en aanvallend voetbal spelen en ik heb een vrije rol vanaf de zijkant.”

Doelpunten

In de eerste competitiewedstrijd tegen VOAB betaalde Nagtzaam het vertrouwen van trainer John Karelse terug. Als buitenspeler scoorde hij twee keer. Maar Dosko verloor wel met 4-5. ,,Dat mag natuurlijk niet gebeuren, verliezen als je vier keer scoort. Dan zijn mijn doelpunten ook weinig waard”, kijkt hij met gemengde gevoelens terug op de wedstrijd. ,,Persoonlijk is het fijn om twee keer te scoren, maar als je verliest baal je.”

Morgen krijgt Dosko een nieuwe kans tegen Best Vooruit. ,,Van de tegenstander weet ik weinig. Maar we gaan uit van eigen kracht. De tegenstander moet zich aan ons aanpassen”, klinkt hij vastberaden. ,,We hebben een team met veel potentie. Ik denk dat we hoog kunnen eindigen in de competitie.”