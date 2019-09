Ambitieuze vijfdeklasser The White Boys zet bizarre 17-0 neer met scorende trainer Theo Lucius

Het was afgelopen zomer groot nieuws: The White Boys trekt Theo Lucius aan en wil binnen vijftien jaar op het hoogste amateurniveau spelen. Na een onverwachte nederlaag vorige week, won de club uit Waspik zeven dagen later met een monsterscore van 17-0.

Bij rust stond er al een indrukwekkende 6-0 op het scorebord. Maar na de thee leek de thuisploeg pas echt gas te geven. Door onder meer acht doelpunten van Harrie Hesselberth, drie van Mitchell de Rooij en ook een scorende coach Theo Lucius werd het 17-0.

Verkeerde keelgat

Vorig seizoen werd The White Boys nog uit de competitie gehaald. Het eerste elftal liet te vaak verstek gaan. In de zomer stapte Sebastiaan Sluijmers in de club. De nieuwe voorzitter wil van de dorpsclub een gigant maken in het amateurvoetbal. Hij gaf het complex een opknapbeurt, stampte een volledig nieuw team uit de grond en gooide de jeugdopleiding op de schop. Dit laatste werd gedaan door talentvolle jeugdspeler weg te halen bij andere clubs uit de regio. Het benaderen van talentvolle jeugdspelers schoot bij voetbalclub sc ‘t Zand in het verkeerde keelgat. De club deed haar beklag over de ‘werving’ bij de KNVB.

Sluijmers kende de kritiek. ,,Tuurlijk snap ik dat. Als er vier goede spelers uit een team worden weggetrokken, baalt een trainer. Maar we hebben hier met de KNVB over gesproken en we doen niets verkeerd. De keuze is aan de ouders en hun kinderen om over te stappen”, zei hij deze zomer.

Gooit Advendo de handdoek in de ring?

“Ik ga deze week eens goed nadenken of ik dit nog wel wil. We hebben gewoonweg een slecht elftal met heel weinig kwaliteit. Ik heb zoiets in mijn trainerscarrière nog nooit meegemaakt’’, verzuchtte Advendo-trainer Frans van Duuren.

Overige wedstrijden in zondag 5B:

SVG - TVC Breda 0-2 (0-0). 0-1 en 0-2 Bryan Veth.

“De score had veel hoger moeten uitvallen. We hebben SVG veel te lang in leven gehouden. Een meer dan verdiende overwinning’', vertelde TVC Breda-trainer Nijs Kivits.

Neerlandia’31 - SSW 1-2 (1-1). 1-0 Sven van Gool, 1-1 en 1-2 SSW.

“Als je zelf de kansen niet maakt, doet de tegenstander het wel’', gooide Neerlandia’31-trainer er een voetbalwijsheid uit.

DVVC - FC Drunen 2-2 (1-0). 1-0 Remco Kroese, 1-1 FC Drunen, 2-1 Kroese, 2-2 FC Drunen.

“Een aantrekkelijke wedstrijd met een terechte uitslag. Kansen waren er over en weer te aanschouwen”, analyseerde DVVC-trainer Suat Tasci.

Achtmaal - Molenschot 6-0 (5-0). Doelpuntenmakers: Dave Schoenmakers (3), Roel Jongenelis (2), Chiel van Nispen (1).

“De dubbele cijfers hadden we gerust kunnen aantikken. Molenschot speelde in mijn ogen veel te hard, met drie rode kaarten tot gevolg”, zei Achtmaal-trainer Cees van Beers.

OVV’67 - TPO 4-0 (2-0). 1-0 Jordi Loonen, 2-0 en 3-0 Neset Olmez, 4-0 Jordi Loonen.

“Heel de wedstrijd gedomineerd, we waren veel beter dan TPO”, zei OVV’67-trainer Piet Gabriëls.