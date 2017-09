Ambitieuze Sven Buurstede wil bepalende speler worden bij SV Sprundel

Sprundel is zo'n dorpsclub die eens in de zoveel tijd een gigantisch sterke lichting in de schoot krijgt geworpen. Na een aantal magere jaren lijkt een van die lichtingen nu definitief door te zijn gebroken. Sven Buurstede is daar een belangrijk product van. De verdedigende middenvelder is ambitieus en vastberaden dit seizoen de schroom van zich af te gooien.

,,Man, het frustreert me nu nog steeds." Sven Buurstede zit nog vol ongeloof als hij denkt aan de ontknoping van de competitie vorig jaar. ,,Drie punten moesten we pakken, dan zaten we in die nacompetitie. En daar hadden we twee wedstrijden voor, hè!" Het liep echter anders en SV Sprundel greep door twee gelijke spelen naast de beloning van een goed seizoen. Buurstede en zijn teamgenoten bleven achter met een gigantische kater.

Nu de 19-jarige Buurstede heeft geroken aan een prijs is zijn ambitie vermenigvuldigd. Het talent zet hoog in: ,,Kampioen worden is misschien lastig, maar we moeten een periodetitel pakken. Ik ben gebrand om in die top 4 te eindigen en het hele jaar bovenin mee te draaien. Vorig jaar was heel zuur, maar het motiveert me nu nog meer. Ik heb twee seizoenen lang geen wedstrijd gemist. Nu moet ik de volgende stap zetten en een bepalende speler worden. Niet leuk meevoetballen, maar beslissend zijn door middel van doelpunten en assists."

Het team van trainer Jack Verlaar is grotendeels gevormd door spelers uit dezelfde lichting. Buurstede verwacht veel van het team: ,,We hebben drie oudere spelers (Rob Monden, Mark Monden en Jacky Kemps, red.). Verder bestaat de selectie uit jongens van maximaal 21 jaar. We spelen al jaren samen en daar plukken we nu de vruchten van. Het is echt een vriendenteam geworden en dat maakt ons sterk. Zaterdag samen een biertje doen, zondag samen vechten voor de punten. Dat is amateurvoetbal en zo wordt de basis gelegd voor succes. Vanaf nu is het geen 'mogen' meer, maar 'moeten'. Dat hoort bij de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt."