Ambitieuze Peric start academie voor de allerjongsten

Een voetbalacademie voor talenten uit Breda en omgeving, in de leeftijd tussen 8 en 11 jaar. Iets realiseren wat er nog niet is. Dat is wat Ogi Peric (22) voor ogen heeft. Het ultieme doel: jonge spelertjes beter maken en voorbereiden op de jeugdopleiding van profclubs. De top en niets anders, voor Peric is er geen andere weg. ,,Ik houd niet van breedtesport. Ik sta daar niet voor open."

De passie spat er vanaf bij de jonge Bredanaar. Het enthousiasme wordt gekoppeld aan een visie. Peric heeft rondgekeken in de jeugdopleidingen van Willem II en FC Den Bosch, hij was jeugdcoördinator bij Bavel en bij DIA riep hij een academie voor meiden in het leven. Ook was hij jeugdtrainer bij Boeimeer en JEKA, de club waar hij zelf voetbalde en op zijn zeventiende noodgedwongen als actief speler stopte. ,,Chronische rugblessure."

Vijf jaar geleden begon hij zijn eigen voetbalschool: Voetbal met Passie (VmP). Tal van talenten uit zijn school werden aangenomen bij proforganisaties of werden uitgenodigd voor een stage. Bewust legt hij het plafond bij maximaal 150 deelnemende kinderen. ,,We willen de kwaliteit waarborgen."

Met zijn plannen voor een voetbalacademie speelt Peric in op recente ontwikkelingen bij profclubs. Hij is geïnspireerd door Bastiaan Riemersma, hoofd van de jeugdopleiding bij Willem II. De gedachte: jonge voetballers met talent zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten voetballen. ,,Zonder druk of de angst om bij doorselecteren buiten de boot te vallen." De belangrijkste hordes heeft Peric ondertussen genomen. De teams van de academie gaan na de zomer de competitie in onder de vlag van vierdeklasser SAB. ,,Die club had vroeger de beste jeugdopleiding van de stad."

'Maximale weerstand'

De eerste tien spelertjes zijn inmiddels door hun ouders aangemeld. ,,Wij scouten niet. We benaderen geen clubs en zijn onafhankelijk." Het is niet vanzelfsprekend dat aangemelde kinderen deel gaan uitmaken van de selecties. ,,We gaan iedereen bekijken. Ze moeten wel het niveau aankunnen. We willen starten in de hoofdklasse." Peric is ervan overtuigd dat die ambitie niet door de voetbalbond wordt gedwarsboomd. ,,We willen maximale weerstand. Goede spelers maken elkaar beter." En als er onverhoopt lager moet worden ingestroomd? ,,Dan vragen we om een indeling in een hogere leeftijdscategorie."

De komende maanden hoopt Peric nog meer draagvlak voor zijn plannen te krijgen. Het streven is om binnen twee jaar twee teams in elke leeftijdsgroep op de been te brengen, in zowel de Onder 10 als Onder 9. ,,Dat maakt je ook aantrekkelijker voor profclubs. Die spelen graag twin-games (voetbalwedstrijden op een kleiner veld, waardoor spelers mee balcontacten hebben, red.) als je ze uitnodigt voor een oefenduel."

Andere sporten

Wat de voetbalacademie straks precies te bieden heeft? Drie trainingen van twee uur in de week, onder leiding van Peric zelf. ,,Ik wil er direct bij betrokken zijn." Natuurlijk zal hij soms delegeren. Hij heeft een team van gekwalificeerde trainers om zich heen verzameld. ,,Jonge gasten met affiniteit met topvoetbal." Om de week is er een extra training, waarbij kennis wordt gemaakt met andere sporten, van judo tot basketbal. ,,We willen onze jongens motorisch zo breed mogelijk ontwikkelen."

De training voor de Onder 10 vindt onmiddellijk na schooltijd plaats, op dinsdag, woensdag en donderdag. Een bewuste keuze. ,,We willen de kinderen weghouden van PlayStation. Direct van school naar de club geeft het beste resultaat. 's Avonds zijn ze gewoon thuis, zodat er alle tijd overblijft voor huiswerk en sociale activiteiten."