Ambitieuze hoofdklasser Halsteren start onder kersvers trainer De Nijs voorbereiding op nieuw seizoen

Hoofdklas­se­de­buut Moerse Boys één dag vervroegd in verband met Bloemencor­so

13 juli Moerse Boys speelt de eerste wedstrijd van het seizoen in de hoofdklasse niet op zondag 1 september, maar op zaterdag 31 augustus. Het uitduel met UDI’19 is op verzoek van de Klein-Zundertse ploeg verplaatst in verband met het Bloemencorso.