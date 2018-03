Ambitieuze boezemvrienden Krijnen en Van Zwam kruisen elkaars paden in topper in de eerste klasse

Selectie van VV Dongen nog niet rond: 'Voor het geld hoeven spelers niet te komen'

27 maart Ondanks de beperkte financiële middelen stevent VV Dongen dit seizoen wederom af op een fraaie eindklassering in de Derde Divisie. Terwijl de spelers er in de resterende negen competitieduels alles aan zullen doen om trainer Ron Timmers een waardig afscheid te geven, focust het technisch hart van de club zich alvast op de selectiesamenstelling van volgend seizoen. Dit is geen gemakkelijke klus.