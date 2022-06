Ambitieus RBC faalt in nacompetitie: ‘Dit seizoen is compleet mislukt’

update Dit is het schema voor de nacompeti­tie in het West-Brabantse amateur­voet­bal

Het reguliere seizoen zit erop, maar de spanning in het regionale amateurvoetbal is nog niet voorbij. Komende week start de nacompetitie. Waar de ene ploeg strijdt om promotie, vecht de andere tegen degradatie. Dit is het schema.

20:03