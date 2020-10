Amateurvoetballers zijn veroordeeld tot een Drive-in en Kiss and Ride-voetbalcompetitie

zondag 1B Geluk valt goede kant op bij Rood-Wit, Dosko in een helft voorbij Spartaan'20

20 september Rood-Wit leek lange tijd genoegen te moeten nemen met een gelijkspel tegen Olympia. Een opleving in de slotfase zorgde er echter voor dat er een bescheiden feestje kon worden gevierd in Sint-Willebrord. Unitas'30, dat sinds dit seizoen in de eerste klasse in West II speelt, kwam terug van een achterstand, maar ging alsnog onderuit.