Amateurvoetballer wacht drie jaar schorsing na trappen scheidsrechter

Uitslag Voetbaltoto van: Wesley Smits (Cluzona)

24 oktober Per aanvang van seizoen 2017-2018 zal BN DeStem wekelijks een speler zes wedstrijden voorleggen om zijn hoofd over te breken. Vijf wedstrijden zullen uit het regionale amateurvoetbal zijn. De zesde is de eredivisiewedstrijd van NAC. Afgelopen week was de beurt aan Wesley Smits, speler van Cluzona. Smits voorspelde drie keer de goede winnaar, maar bleef op drie punten hangen omdat steeds de score niet correct was. Ramon Krijnen, speler van Dosko, bezit nog steeds de koppositie van de BN DeStem Voetbaltoto. Hij scoorde vijf punten.