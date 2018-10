Amateurvoetbal ook volgend seizoen laat van start

De beslissing is genomen op basis van een enquête waar 3.500 leden uit het amateurvoetbal aan hebben meegewerkt. Gebleken is dat het verplaatsen van de start van het amateurvoetbal tot ná de zomervakantie op veel enthousiasme kan rekenen. Het late startmoment levert veel voordelen op. Niet alleen hoeven minder voetballers hun eerste wedstrijden te missen, ook kunnen clubs, trainers en spelers zich beter voorbereiden op de aftrap van het voetbalseizoen. Bovendien worden in deze situatie meer wedstrijden gespeeld in de lente, waardoor de kans op mooi weer aanzienlijk stijgt en er dus minder kans is op afgelastingen.