Amateurvoetbal geteisterd door regenval: aantal wedstrijden afgelast

zaterdag 4B SPS zet concurren­tie op grotere achter­stand, kleurloos duel Smerdiek

1 februari Wie de eerste helft om de een of andere reden moest overslaan, had in Poortvliet, Sint-Maartensdijk en Rilland niets gemist. Pas na rust kon koploper SPS in eigen huis over middenmoter Wemeldinge heen walsen. Stavenisse moest een nederlaag verwerken tegen een tiental uit Rilland.