Amateurs kennen speelschema: Madese Boys en Cluzona starten met topper, Rood-Wit en Dosko beginnen met thuiswedstrijd

In vijf jaar van de derde klasse naar entree in betaalde voetbal: de wonderlij­ke route van Gianni Tiebosch

9 augustus Gianni Tiebosch staat vrijdagavond voor een bijzonder moment. De technisch begaafde voetballer uit Etten-Leur kan voor TOP Oss namelijk zijn debuut in het betaalde voetbal maken. Dat ging via een bijzondere route, want de 22-jarige middenvelder speelde vijf jaar geleden nog in de derde klasse.