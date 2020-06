Amateurclubs vrezen lege kas: ‘Een heel seizoen geen publiek? Dan kunnen we het voetbal beter opheffen’

Jan Tempelaars spreekt duidelijke taal. ,,Als we het hele seizoen geen publiek mogen toelaten, kunnen we dat voetbal beter opheffen." De voorzitter van SV Terheijden is één van de vele bestuursleden van amateurvoetbalclubs in Nederland die nu met de handen in het haar zitten. ,,Hoe het ons financieel gezien vergaat? Het geld is op", zegt Tempelaars met een daaropvolgende lach. Maar serieus zijn de problemen wel, als de coronamaatregelen lang in stand blijven. ,,Alle kosten gaan door, maar de inkomsten vallen weg. We hadden een aantal mooie evenementen in het verschiet. Een voetbaltoernooi met Hemelvaart, de derby met VCW met een hoop publiek."