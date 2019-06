Altena gaat inhaalwedstrijd tegen NSVV niet spelen na vuurwerkincident: ‘We sturen een open brief naar KNVB’

Altena is niet te spreken over de sanctie die de KNVB NSVV heeft opgelegd. De club uit Numansdorp kreeg een geldboete van 500 euro en moet de reiskosten van Altena betalen. Altena-aanvoerder Julian Geelhoedt licht het besluit van de club om het inhaalduel niet te spelen toe: ,,Het was eigenlijk een voorstel van het bestuur in samenspraak met de trainer Johan van der Werff. Dinsdagavond bij de training is het toen aan ons als spelersgroep uitgelegd en eigenlijk was iedereen het met het voorstel eens.”

De ploeg van Altena is een hechte groep en volgens Geelhoedt heeft het vuurwerkincident van zaterdag er diep ingehakt. ,,Rob wist in de kleedkamer gewoon niet waar hij was en huilde. Het wordt wel eens vergeten wat dat met hem heeft gedaan.” En dus ook wat het met de spelersgroep van Altena heeft losgemaakt.

Geen steun

Altena krijgt door de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB in ieder geval niet het gevoel dat het zich ook maar ergens gesteund in voelt. ,,We hebben door de uitspraak van de KNVB het gevoel dat alleen wij de dupe zijn van wat er zaterdag is gebeurd. Als supporter langs de kant kan je blijkbaar doen wat je wil en dan hoef je alleen een boete te betalen”, vervolgt Geelhoedt.

Altena neemt de zaak hoog op en gaat een open brief naar de Nederlandse voetbalbond sturen. ,,We zullen als club een statement maken dat we het echt niet eens zijn met het besluit van de KNVB." Die open brief zullen zij op de clubsite zetten en richting de media versturen.

Herstel De Groot

Geelhoedt benadrukt nogmaals dat het belangrijkste is dat keeper De Groot vooralsnog geen blijvende schade heeft. ,,Hij zal nog wat testen moeten doen met alle frequenties. Voorlopig rust hij thuis uit. Het is maar goed dat onze speler naar hem riep om die bom niet op te rapen, want anders had hij geen handen meer gehad. Ook Rob steunt overigens het voorstel van Altena om morgen niet te spelen.”