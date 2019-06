Altena baalt van KNVB na vuurwerkincident: ‘Vrijbrief om als toeschouwer maar te doen wat je wilt’

video Hitserie Moerse Boys werkt toe naar onvergete­lij­ke seizoensfi­na­le

3 juni Dit seizoen van Moerse Boys is als een verslavende Netflix-serie. Je wil maar blijven kijken. Nog een aflevering. Nog eentje dan. De seizoensfinale is zondag in ieder geval met minstens één episode uitgesteld: de ploeg staat in de halve finale van de nacompetitie om een plaats in de hoofdklasse.