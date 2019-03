Alper Öztürk verruilt Halsteren voor Dosko

Öztürk is een linker centrale verdediger (linkspoot), die ook op het middenveld, als controleur, uit de voeten kan. Hij begon met voetballen bij FC Bergen en MOC'17, de clubs uit zijn woonplaats Bergen op Zoom, maar werd al snel opgenomen in de jeugdopleiding van RBC. Na het faillissement van de profclub stapte hij over naar de jeugdopleiding van Willem II/RKC. Vanuit de beloften van Willem II stapte hij vervolgens over naar Jong Achilles’29. Daar wist hij geen contract af te dwingen. Na een avontuur in Turkije belandde hij in 2017 bij Halsteren.