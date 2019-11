Alliance wint typisch Roosendaalse derby, Internos zonder te spelen zo goed als periodekampioen

zaterdag 4CNiets lijkt een periodetitel voor Internos nog in de weg te staan. Tegen DVO'60 volstaat volgende week een punt om het nacompetitieticket op zak te hebben. Anders moet de ploeg uit Etten-Leur een week later minimaal een punt overhouden aan de 0-4-voorsprong en twintig minuten die op de klok staan tegen Dosko. Alliance kroonde zich tegen DVO'60 tot de beste ploeg van Roosendaal.

Alliance - DVO'60 4-2 (3-0). 1-0 Jerôme de Clerq, 2-0 Maikel Ubbink, 3-0 Ruben Brugmans, 3-1 Gijs Nouwen, 3-2 Rody van de Bergh, 4-2 Jurre Kluin.

De tien voorgaande edities tussen Alliance en DVO’60 op Sportpark Kortendijk leverden in totaal al 57 doelpunten op, een gemiddelde om op voorhand al je vingers bij af te likken. Hoewel het spel binnen de lijnen niet altijd even oogstrelend is, lijken de supporters van de thuisploeg voor rust aan hun trekken te komen.

Mede dankzij de schutterende verdedigers van DVO’60 kan Alliance binnen het kwartier twee keer scoren. Eerst schuift de doorgebroken Jerôme de Clerq de bal langs DVO’60-doelman Martijn Niemantsverdriet, niet veel later schiet Maikel Ubbink met een zondagsschot (op zaterdag) de bal van een meter of dertig in de rechterbovenhoek. Jurre Kluin legt na een halfuur spelen de defensieve malaise van de gasten helemaal bloot door kinderlijk eenvoudig de bal van de tegenstander af te pakken en Ruben Brugmans te bedienen: 3-0.

Na rust tapt DVO’60 het vanuit een heel ander vaatje. Binnen enkele seconden profiteert Gijs Nouwen van een verdedigingsfout bij Alliance. De aansluitingstreffer van Rody van de Bergh, een kwartier voor tijd, brengt het geloof in een comeback volledig terug bij de gasten. Die hoop wordt teniet gedaan als Kluin in alle vrijheid de 4-2 op het scorebord mag zetten.

Vrederust – Dosko 5-2 (1-1). 1-0 Siem van Keijzerswaard (pen.), 1-1 Achraf el Bousksaki, 2-1 en 3-1 Merlijn Roels, 4-1 Yannick Broeren, 4-2 Sezer Parlamis, 5-2 Broeren.

“Tevreden over het resultaat, maar niet over het veldspel. Na de 1-0 werd het duel tijdelijk stilgelegd omdat Dosko het niet eens was met de strafschop, die interval kwam ons niet ten goede. Pas na rust liepen we na wat omzettingen over hen heen", zag Vrederust-assistent Stefan van den Boom. Dosko-assistent Ozden Yilmaz vond dat de score niet helemaal terecht was gezien het spelbeeld.

Baronie - VVC’68 3-1 (1-1). 0-1 Rick Willigers, 1-1 Yassine Bitchou, 2-1 Benjamin Kadic, 3-1 Kevin van Luitgaarden (pen).

“We verzilverden te weinig kansen”, baalde VVC'68-trainer Marco Ernest. “We hielden daardoor de tegenstander in de wedstrijd. We hadden halverwege al ruimer voor moeten staan, maar kregen we uiteindelijk het deksel op de neus.”

“De tweede helft waren we veel beter”, vond Baronie-trainer Ricardo van den Bos. “Het was tot het einde spannend omdat VVC’68 ‘alles-of-niets’ speelde en ze bij iedere spelhervatting erg gevaarlijk waren.”

Boeimeer - DHV 4-3 (3-2). 1-0 Danny Ummels, 2-0 Roy Croes, 2-1 Mario Nuite, 3-1 Mikey Damen, 3-2 Mamadi Sidibe, 3-3 Jeffrey Bakx, 4-3 Ummels (pen.).

“Het was een gelijkopgaand duel”, oordeelde DHV-trainer Erik van der Giesen. ,,Helaas werd een doelpunt van ons afgekeurd voor buitenspel, terwijl de 4-3 een strafschop was nadat een bal via een voet in de muur tegen een hand ketste. Lastig te beoordelen voor de scheids maar zuur is het wel”.

Boeimeer was de gelukkige winnaar in het treffen met DHV. De Bredase ploeg kwam op 3-1 omdat het goed gebruik maakte van de zwaktes van DHV. Door twee momenten van onoplettendheid bij Boeimeer lag de wedstrijd weer helemaal open. Na de 3-3 maakte Danny Ummels zijn 25ste doelpunt voor Boeimeer vanaf de strafschopstip en schonk zijn ploeg zo de overwinning. “Dat je DHV terug in de wedstrijd liet komen na een 3-1 voorsprong, rekende ik mijn ploeg aan”, vertelde Boeimeer-trainer Lorenzo Boudewijns. “Uiteindelijk konden we toch nog met een goed gevoel richting de derby van de Haagse Beemden (tegen The Gunners, red.) leven.”

PCP - The Gunners 0-3 (0-0). 0-1, 0-2 en 0-3 Tommy Mol.

PCP kon een uur lang mee met het niveau, maar moest in de loop van de tweede helft veel ruimte weggeven. “Conditioneel haakten we af”, vertelde PCP-trainer Hassan Lammou na afloop. The Gunners-trainer René van Nijnatten was niet geheel tevreden, ondanks dat zijn ploeg uiteindelijk de punten pakte. “De eerste twintig minuten hadden we veel kansen, maar waren we niet effectief. Ik was een beetje gefrustreerd en paste was wissels toe”, vertelde Nijnatten na afloop. Dat had het gewenste effect. Invaller Tommy Mol besliste door een loepzuivere hattrick te scoren.