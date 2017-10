Alliance schudt Sprundel van zich af

zondag 5b Joeri Nooijens op schot voor RSV, Perk loodst HSC'28 langs Rimboe

21:18 HSC'28 maakte het zichzelf moeilijk tegen Rimboe, waardoor het had kunnen eindigen in een gelijkspel. SC Welberg had pech in de eerste helft waardoor een hogere score er niet in zat. PCP verloor ruim van zijn tegenstander en De Schutters waren niet opgewassen tegen RSV.