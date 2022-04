Alliance rekent maar niet af met Wet van Murphy, Vrederust haalt uit

SPS - Stavenisse 3-0 (0-0). 1-0 en 2-0 Arjen de Heer, 3-0 Marnix van der Slikke.

,,Gezien de ranglijst moeten we makkelijk kunnen winnen, maar we hebben het traditiegetrouw erg lastig tegen Stavenisse. Ook vanmiddag was het van onze kant zeker niet groots. Na rust werd het verschil in kwaliteit uitgedrukt,” aldus SPS-assistent Justin Quist. Spelmaker Kevin Uijl viel kort voor rust uit met een hoofdwond, onduidelijk was nog de ernst daarvan.

Smerdiek - WIK’57 2-4 (1-2). Sander van ‘t Hof (2).

Smerdiek-trainer Marc de Weerd was kort in zijn commentaar op de wedstrijd: ,,Andere belangen dan de wedstrijd van vanmiddag waren bij sommige spelers belangrijker. Er stond dus duidelijk geen team wat resulteerde in een drama van een wedstrijd.”

DHV - MOC’17 0-1 (0-1). 0-1 Tom Sanen.

,,Een terechte zege voor MOC’17, hoewel we door veel strijd te leveren maar weinig hebben weggegeven. Helaas viel het enige doelpunt uit een situatie waar op voorhand voor gewaarschuwd werd,” aldus trainer Erik van der Giesen van DHV. Collega Ger Musters vond evenals Van der Giesen dat goed voetbal op het barslechte veld nauwelijks mogelijk was: ,,Dat kwam ons spel niet ten goede vandaag. Na rust hadden we wat kleine kansjes om verder uit te lopen, maar uiteindelijk was winnen het belangrijkste, hoewel het tot het eind spannend bleef.”

DVO’60 - Alliance 3-1 (2-0). 1-0 Niels Hulsbos, 2-0 Brice Brouwers, 3-0 Ronald van Tilburg, 3-1 Aaron Dekkers (pen.).

De bezoekers hadden bij de aftrap slechts elf man, waaronder een jeugdspeler die al negentig minuten in de benen had. ,,Het houdt maar niet op met die blessuregevallen,” verzuchtte trainer Marco Klijs. ,,Het ziet er bovendien niet naar uit dat de geblesseerden snel terug zijn dus ik vrees dat we vervroegd jeugdspelers zullen moeten gaan doorschuiven. Het komt ons spelpeil niet ten goede, alhoewel er alles aan gedaan werd. Ons enige doelpunt was ook nog eens een cadeautje van een strafschop. Eigenlijk was het alleen genieten van de schitterende doelpunten van DVO’60 dat dik verdiend won,” aldus Klijs.

Welberg - VVC’68 1-4 (1-3). 0-1 Stijn Heideman, 1-1, 1-2 Niels de Groot, 1-3 Ahmed Alhomse, 1-4 Noël van Kaam.

,,Verdiend, al startten we heel tam aan de wedstrijd,” vond bezoekend trainer Marco Ernest. ,,Na rust domineerden we en kregen we voldoende mogelijkheden verder uit te lopen. Een belangrijke winst in de strijd om plaats vier, die mogelijk nacompetitievoetbal oplevert.”

Vrederust - FC Bergen 8-0 (4-0). 1-0 Siem van Keijzerswaard, 2-0 en 3-0 Dani Gladdines, 4-0 Chiel Knoet, 5-0 Van Keijzerswaard, 6-0 Jeremy van Laeren, 7-0 Gladdines, 8-0 Jordi van Dongen.

Vrederust-trainer Wil Raats was tevreden: ,,Oké, FC Bergen was misschien niet op zijn sterkst vandaag, maar we hebben in een eerder stadium al veel moeite gehad met zulke wedstrijden. Vandaag speelden we echter gewoon goed en komen ook in doelsaldo in de buurt van concurrent VVC’68. Dat kan nog een mooie strijd worden,” aldus Raats, die ook de vier assists van Yannick Broeren wilde benoemen.