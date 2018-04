Alliance haakt definitief af in titelstrijd, VVR klopt Gesta eenvoudig

zondag 4bAlliance kan het kampioenschap in de vierde klasse B nu echt vergeten. De Roosendalers kwamen tegen DSE niet verder dan 1-1, terwijl koploper VVR met 3-1 van Gesta won. Schijf moest tegen Wernhout ook genoegen nemen met 1-1.

DSE - Alliance 1-1 (0-0) 0-1 Donovan Carolus, 1-1 Erik Jansen.

Volgens Christ Verbraak (Alliance) is de uitslag terecht. ,,Na rust zakten wij in en was het niet best meer. Na de 1-1 kreeg DSE nog de beste kansen."

Internos - DIOZ 0-2 (0-0) 0-1 Davey Wouters (e.d.), 0-2 Robert van Hest.

,,We begonnen te slap aan de wedstrijd", verklaarde Internos-trainer Marc de Weerd. DIOZ-trainer Cornee Willemsen vindt de zege van zijn ploeg terecht: ,,We hebben hard gewerkt en dat heeft tot resultaat geleid.''

SVC - Noordhoek 0-2 (0-1) 0-1 Christian Reuvers, 0-2 Piet Kouters.

,,We waren veel beter en hadden met de rust al met 0-4 voor moeten staan. SVC heeft geen enkele kans gehad'', aldus Jerry van Huuksloot, trainer van Noordhoek.

Sprundel - SAB 2-3 (1-0) 1-0 Jack Kemps, 2-0 Ruud van de Lindeloof, 2-1 Bryan Bongaards (pen), 2-2 Marco van Helden, 2-3 Davey Remie.

Sprundel-trainer Jack Verlaar: ,,Tot dat moment was er niks aan de hand. Toen kregen we plots een penalty tegen.'' Hierna veranderde het spelbeeld. SAB domineerde en scoorde nog tweemaal.

Achtmaal - BSC 3-1 (1-0) 1-0 Erik Bink, 2-0 Stijn Antens, 2-1 Matteo Castro, 3-1 Jacky Mertens.

Achtmaal was sterker en dat resulteerde in twee treffers. BSC kwam terug tot 2-1. Vanaf dat moment kwam de thuisploeg onder druk te staan tot Jacky Mertens in de laatste minuut 3-1 scoorde.

Schijf - Wernhout 1-1 (1-0) 1-0 Robin van Nijnatten, 1-1 Maikel Zagers.

,,We waren voor rust beter, maar de 2-0 blijft uit. In de 88ste minuut gaven we de winst alsnog uit handen'', aldus Schijf-trainer Cees van Beers.