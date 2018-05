Alliance geeft in laatste derby tegen BSC geen cadeautjes

Achtmaal-SAB 1-1 (0-0) 0-1 Jordy den Tenter, 1-1 Nick Jongenelen.

Van een groot niveauverschil was geen sprake al gaven de Bredanaars in de slotfase een nipte maar zeker lijkende zege uit handen. SAB richt zich nu vooral op de derde en laatste periode waarin het bovenaan staat. Eeen wonderschoon doelpunt viel vlak voor tijd, door Nick Jongenelen. Van buiten het strafschopgebied nam hij de bal in een keer op de pantoffel en trof hij diagonaal doel. Max Wigman was kansloos. Zeven minuten eerder was de 0-1 gevallen toen de mee opgekomen verdediger Jordy den Tenter een vrije trap van Bryan Bongaards bij de eerste paal binnen werkte.