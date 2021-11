Alliance dichtbij stunt tegen koploper Steenbergen, Internos en VVC’68 halen uit

Smerdiek - SPS 3-0 (1-0). 1-0 Sander Vroegop, 2-0 en 3-0 (pen.) Levi Lindhout. ,,In mijn ogen een terechte overwinning, al mogen anderen bepalen of dit qua cijfers ook het geval was. We kwamen in een tamme eerste helft op voorsprong, scoorden vrijwel meteen na rust opnieuw en kwamen nooit in de problemen,” vond Smerdiek-trainer Marc de Weerd. Assistent Justin Quist van SPS kon zich vinden in die bewoordingen: ,,Ik miste het gif bij ons. Het was nooit een echte derby, zelfs na de 1-0 kwam er bij ons nooit echt reactie. Waar we normaal in balbezit op ons sterkst zijn liep dit vandaag totaal niet.”

WIK’57 - Stavenisse 4-0 (0-0). 1-0 en 2-0 Frank den Boer, 3-0 Nick den Boer, 4-0 Jochem den Hartog. ,,Tevreden, ondanks de nederlaag,” stelde bezoekend trainer Sedat Dogan. ,,Het was eigenlijk een gelijkwaardige wedstrijd, maar waar wij de kansen niet benutten, deden zij dat wel. Er zit in ieder geval vooruitgang in, hopelijk levert dat de komende wedstrijden de eerste punten op.”

Lepelstraatse Boys - MOC’17 4-8 (0-6). 0-1 Wassim Chetbi, 0-2 Joshua Becht, 0-3 Milad Najib, 0-4 Hein Loman, 0-5 en 0-6 Chatbi, 1-6 Michael Maaskant, 2-6 Bart Huijsmans, 3-6 Maaskant, 3-7 en 3-8 Furkan Demir, 4-8 Maaskant. ,,Te veel ontzag voor MOC in de eerste helft, dat deden we na rust een stuk beter. Een dikke pluim voor de jongens voor het spel in de tweede helft,” aldus trainer Jako Kouwen van de Boys. ,,Een goede eerste helft, gevolgd door een slechte tweede. Daar misten we de beleving en ging iedereen uit zijn positie lopen,” vond MOC-trainer Ger Musters.

DVO’60 - Internos 1-6 (0-4). 0-1 Ramon Krijnen, 0-2 Sven van Zwam, 0-3 Jaye Musters, 0-4 en 0-5 Van Zwam, 1-5 Bas de Roy, 1-6 Van Zwam. Internos-trainer Paul van Dijk keek terug op een rustige middag: ,,Een eenvoudige zege. Al bij rust was de wedstrijd gespeeld, we hadden uiteindelijk nog wel wat meer kunnen scoren.”

Welberg - DHV 2-6 (1-3). 0-1 en 0-2 Edgar van der Giesen, 0-3 Sietze van Nieuwenhuijzen, 1-3 Mats Meeuwissen, 1-4 Van der Giesen, 1-5 Florens van Zwol, 1-6 Elias Mourigh, 2-6 Dennis Luijkx. ,,DHV is toch nog wat te sterk voor ons, er zit toch te veel voetbal in. Tegen dergelijke tegenstanders moet voor ons alles meezitten, dat was vandaag niet het geval,” stelde Welberg-trainer Toon Magielse. ,,We begonnen sterk, stonden al snel met 0-3 voor. Meteen na rust maakten we onze vierde, waarmee de wedstrijd meteen gespeeld was. Tevreden dus, op naar de serie tegen de topploegen, kijken waar we staan,” aldus DHV-trainer Erik van der Giesen.

Alliance - Steenbergen 0-1 (0-0). 0-1 Thijs Zantboer. Alliance-trainer Marco Klijs baalde van het verlies: ,,Soms kan voetbal oneerlijk zijn, dit is een ongelofelijk zure nederlaag. De eerste helft was voor ons, daarna kregen we het een kwartiertje lastig waarin zij een echte lucky goal scoren. Daarop zijn wij één op één gaan spelen, maar de bal wilde er vandaag echt niet in, we raakten zelfs tot viermaal toe de lat. Toch, ik kan niemand iets verwijten, het was vandaag super positief, dat gevoel blijft hangen.”

FC Bergen - VVC’68 0-10 (0-6). 0-1 Romano van Elzakker, 0-2 Fabian le Feber, 0-3 Stijn Heideman, 0-4 en 0-5 Noël van Kaam, 0-6 en 0-7 Heideman, 0-8 Remy van Gaans, 0-9 Heideman, 0-10 Jeroen Augustijn. ,,We hebben gedaan wat we moesten doen, tegen een laagvlieger in deze klasse,” vond VVC-trainer Marco Ernest. ,,De laatste weken hebben we enkele tikjes gehad, het is nu zaak met dit goede gevoel verder te gaan.”