Alleen een mirakel van Unitas'30 kan Kruisland van periodetitel weerhouden

zondag 2EKruisland, dat niet in actie kwam, lijkt door de winst van Unitas’30 de tweede periodetitel te pakken, hoewel ook de Leurenaren nog een kleine kans houden. Unitas'30 moet daarbij het inhaalduel tegen Beek Vooruit met minstens zes doelpunten verschil winnen. Madese Boys is uitgeschakeld.

Zundert - Cluzona 0-0 (0-0).

Zundert-coach Ger Musters was zeer tevreden over de inzet van zijn ploeg. ,,De jongens zijn beloond voor hun inzet, het punt was verdiend.” Cluzona-leider Jean-Pierre van Bergen was minder tevreden. ,,Het was niet best. In de eerste helft kregen we nog wel wat kansjes, maar na rust hebben we niets meer kunnen afdwingen.” Ruben Maas, alleen voor de doelman, en Daniel Dekker waren nog het dichtst bij een doelpunt maar scoren zat er niet in.

Rijen - Beek Vooruit 2-2 (0-0). 1-0 Thomas Dols, 1-1 en 1-2 Loek Schalk, 2-2 Dols (pen.).

,,Wij hadden meer kansen, maar Beek Vooruit was effectiever”, baalde Rijen-coach Max Raeven. Beek Vooruit dacht zelfs met de overwinning aan de haal te gaan toen Loek Schalk vijf minuten voor tijd zijn tweede van de middag scoorde, maar Dols benutte een penalty. ,,Gezien de wedstrijd is het gelijkspel terecht", vertelde Beek Vooruit-coach Arno Gabriëls.

Uno Animo - Hoeven 1-0 (1-0) 1-0 Bodie Scholten.

,,De eerste helft was de thuisclub iets sterker, al lieten ze zich vaak terugzakken. Eén foutje in de defensie kostte ons een tegendoelpunt,” aldus secretaris Cees Martens. Hoeven kwam via een vrije trap van Robert Frerichs dicht bij de 1-1, maar de bal eindigde op de lat.

Madese Boys - Unitas’30 1-4 (0-1) 19. Roman Witting 0-1, 68. Dennis Marijnissen (pen.) 1-1, 74. Matthijs Broos 1-2, 80. Marvin Wijngaards 1-3, 84. Witting 1-4.

Het had een geweldige opening van het voorjaar moeten worden: Madese Boys zou met een achtste overwinning op rij de tweede periodetitel pakken. Daar had de ploeg hard voor gewerkt in de winter, maar de rood-witte storm blijkt te zijn gaan liggen bij de wisseling van de jaargetijden. De 1-4-nederlaag was een harde klap in het gezicht.

Dat terwijl de thuisploeg furieus, vol bravoure en lef aan de wedstrijd begon, op een aardig gevuld sportpark. Unitas’30 werd direct onder druk gezet, wat leidde tot een aantal goede mogelijkheden. Unitas’30 zakte in en wachtte af, een tactiek die dodelijk bleek. Na ruim een kwartier maakte Roman Witting af, toen Madese Boys achterin faalde. Het bleek het startsein voor de ploeg uit Etten-Leur om nog verder terug te zakken, waarmee het aantoonde een lesje te hebben geleerd van de nederlaag van een week eerder.

Volledig scherm Richard Ramstijn (rechts) gaat namens Madese Boys het duel aan. © Pix4Profs / Joris Knapen

Madese Boys bleef ook na rust de aanval zoeken, maar werd steeds slordiger. Ze kwamen op gelijke hoogte door een penalty en wederom was die discutabel, net als een week eerder in Etten-Leur. Hoop doet leven en de toeschouwers verwachtten een wederopstanding van de storm die de afgelopen maanden iedere tegenstander in de tweede klasse omver blies, maar ruim twintig minuten later stond er een 1-4 stand op het scorebord.

Madese Boys-trainer Mark Klippel zag dat zijn spelers in de beginfase wel kansen creëerden. ,,Maar Unitas’30 counterde heel slim en ik vond ons te slap. We kwamen steeds net te laat. Ik had liever de wedstrijd van vorige week verloren dan dit inhaalduel om de periodetitel. Dat we juist nu verliezen, is heel zuur. Alles zat tegen wat in de afgelopen weken juist goed viel.”

Volledig scherm Jordy Bollaart (rechts) wordt gefeliciteerd door zijn vader na de 1-4-zege op Madese Boys. © Pix4Profs / Joris Knapen

Het enthousiasme waarmee Jordy Bollaart van het veld komt gerend en zijn trainer op de schouders slaat, is aandoenlijk. De aanvoerder van Unitas’30 heeft toch al aardig wat overwinningen meegemaakt, maar deze smaakt mierzoet. ,,Vorige week zijn we genaaid, dus we hadden wel wat recht te zetten”, zo is zijn oordeel duidelijk. ,,Directe handhaving was ons doel voorafgaand aan dit seizoen, maar nu mikken we op de top drie.”