Alle teams SC Hoge Vucht uit competitie gehaald na geweldsincidenten

Sportwethouder Daan Quaars van Breda baalt van de ontstane situatie rondom de club. ,,Want los van eventueel racisme of het vernielen van een deur, dit heeft allemaal niks met sport te maken.‘’ Quaars wil echter niet te snel op de feiten vooruitlopen. ,,Je hoort nu zo veel verhalen over afgelopen zondag, dat het lastig is te beoordelen wat nou precies de feiten zijn. Laten we daarom eerst het onderzoek en het definitieve besluit van de KNVB afwachten. Maar ik houd rekening met de uitersten: of de KNVB oordeelt dat er niks aan de hand is, of de club mag nooit meer voetballen. En alles daar tussenin.''