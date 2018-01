Albert keepte in Maastricht de wedstrijd van zijn leven

columnEen gezellig weekendje met maten. Vriend Albert werd laatst 50 en dat moest gevierd worden. Nou weet hij al jaren waar Abraham de mosterd haalt, maar voor de zekerheid toch maar even checken of die ook in Maastricht smaakt. En ja hoor, niks mis mee daar in het Bourgondische Zuid-Limburg.

Een mannenhand is snel gevuld. Héél snel. Plaats in iedere hand een vers getapt Limburgs biertje en je komt al een heel eind. Verder wat kletspraat over voetbal en vrouwen en voilà, 'Wíj' zijn tevreden. O ja, we hebben nog een kleine twee uur gemountainbiked door de heuvels rond deze schitterende stad. Prachtig, prachtig.

Ooit kegelden Albert en ik daar, in dienst van Baronie, de plaatselijke trots MVV uit de KNVB-beker. Albert keepte daar de wedstrijd van zijn leven en ik kopte de golden goal binnen tegen de toenmalige Eredivisionist. Mooie herinneringen om op te halen aan de toog van één van de vele schitterende cafés aan het Vrijthof. Próóst.

Op zaterdagmorgen aan het ontbijt nemen we de kranten door. Iedereen is oprecht blij als het debuut van oud-WDS'er Virgil van Dijk ter sprake komt. De winnende scoren met je debuut in de Merseyside derby, en dat óók nog eens voor The Kop van Liverpool FC. Een jongensdroom. Op YouTube zoeken we de beelden erbij. Geweldig. Verder komen uiteraard ook de waanzinnige transferbedragen van Coutinho en Van Dijk aan de orde. Waanzin, dat zeker, maar dat is letterlijk de prijs van Modern Football.