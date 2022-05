Al voor de aftrap was DSE kampioen: ‘We staan hier in Amsterdam feest te vieren, toch een beetje gek’

vrouwenvoetbalDe vrouwen van DSE versloegen Buitenveldert, maar wisten voorafgaand aan de wedstrijd al dat ze kampioen waren geworden. FC Eindhoven 2 verloor uit bij FC Berghuizen en daardoor was het gat naar DSE al te groot om nog in te halen. Het feestje is gestart in Amsterdam omdat de ploeg uit moest spelen maar aankomende week wordt DSE dan ook echt thuis in Etten-Leur gehuldigd.

,,Het was vooral de feestvreugde proberen de kop in te drukken want we moesten nog een wedstrijd spelen’’, begon DSE-trainer Peter Baan. ,,Ik heb in het verleden ooit tegen de meiden gezegd dat we niet naar de concurrentie moeten kijken, maar naar onszelf. Elke wedstrijd willen en proberen te winnen. We hebben toen als team een doelstelling bepaald en die zijn we als team gaan nastreven. Ons doel was topklasse bereiken en daar zijn we met zijn allen voorgegaan. Vorige week hebben we dat doel bereikt, uit op bezoek bij Nuenen. Daar hebben we toen al een feestje gevierd maar vandaag hadden we een nieuw doel: kampioen worden.’’

De wedstrijd stond bij rust nog steeds 0-0. Na rust viel dan eindelijk de bevrijdende goal voor DSE. Eefje van Haperen scoort de 0-1 en Nikki Saman maakte er 0-2 van. ,,Nee ik was niet zenuwachtig’’, antwoordde Baan overtuigend. ,,De keeper Britney Mouws, die stond wel stijf van de spanning. Ik denk dat die veertien pakjes sigaretten voor de wedstrijd gerookt heeft’’, vertelde Baan lachend. Niet alleen keeper Mouws voelde de spanning ook aanvoerder Fleur van Schaik voelde de druk. ,,Gezonde spanning zeggen ze dan, maar de zenuwen waren er absoluut’’, vertelde Van Schaik met een schorre stem van al het feestvieren.

Winnen

,,Het was een bizarre dag’’, vond Van Schaik. ,,We wisten voorafgaand aan de wedstrijd dat we kampioen waren geworden. Alleen kampioen worden en nul punten halen in een wedstrijd, dat kan natuurlijk niet. We moesten vandaag winnen. Ons tweede elftal kwam dertig minuten voor tijd met een tweede bus om ons aan te moedigen. Het was aftellen tot het laatste fluitsignaal en daarna konden we eindelijk feestvieren’’, aldus Van Schaik.

Niet alleen Van Schaik vond het een aparte dag, ook trainer Baan vond er het zijne van. ,,We staan hier ergens in Amsterdam met vuurwerk en champagne feest te vieren maar dat is toch een beetje gek. Vorige week ook, toen stonden we in Nuenen ons promotiefeest te vieren. Gelukkig spelen we aankomende wedstrijd thuis, samen met het tweede en ook de mannen. We worden dan ook op de club gehuldigd en er zal een dj zijn. Het wordt dan een gekkenhuis. Een groot feest en dat verdienen die dames ook’’, gaf Baan aan.

Vriendinnen

Waar de kwaliteiten van DSE liggen, is al snel duidelijk als trainer Baan en aanvoerder Van Schaik los van elkaar een overeenkomend antwoord geven. ,,Het is een team, zowel dames een als twee’’, vertelde Baan. ,,Het zijn allemaal vriendinnen van elkaar. Samen trainen, dagjes weg, opstap, de derde helft, noem het maar op, ze doen alles samen. Het is echt een eenheid en dat is de kracht van DSE. De dames een en twee maken elkaar beter en zorgen voor concurrentie. Het is een hele mooie mix tussen jong en oud met veel kwaliteiten binnen het team’’, aldus Baan. Op naar de topklasse.

Ruime overwinningen voor OVV’67 en Bavel Bavel pakte drie hele belangrijke punten in de strijd om lijfsbehoud in de hoofdklasse. Bij OVV’67 was er een hoofdrol weggelegd voor jeugdspeler Sofie Timmermans. OVV’67 - Hontenisse 5-2 (3-1). 1-1 Maartje van Dongen, 2-1 Femke Bol, 3-1 Femke Bol, 4-1 Sofie Timmermans, 5-2 Sofie Timmermans. OVV’67 begon aanvallend aan de wedstrijd, maar kwam toch vroeg op achterstand. Volgens trainer Remi van Mourik ging zijn ploeg daarna nog dominanter spelen en ze trokken de wedstrijd weer naar zich toe. ,,We gaven daarna nauwelijks kansen meer weg. In de eerste helft kwamen we nog terug op voorsprong. In de tweede helft mocht Sofie Timmermans, een van onze talenten uit de MO17, meespelen en zij liet zich gelijk zien met twee goede goals.” Bavel - Witkampers 8-0 (2-0). 1-0 Pleun van Ginneken, 2-0 Pleun van Ginneken, 3-0 Birgit van Oosterbosch, 4-0 Amber van Boxel, 5-0 Amber van Boxel, 6-0 Mandy Beenackers, 7-0 Amber van Boxel, 8-0 Birgit van Oosterbosch. Een belangrijke en overtuigende overwinning voor Bavel en trainer Jim Verhaart vond de grote uitslag dik verdiend. ,,Ondanks dat zij al gedegradeerd zijn hadden we een lastige pot verwacht omdat zij nu vrijuit kunnen voetballen. We speelden een goede eerste helft en bleven ons eigen spel spelen na de voorsprong. In de tweede helft gingen de koppies hangen bij Witkampers en liepen wij verder uit. Het had zelfs nog een grotere uitslag kunnen zijn.”