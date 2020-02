Akkermans en Van Gils helpen Bavel aan zege, Groen-Wit voor niets naar Dordrecht

ZIGO - Bavel 0-4 (0-1). 0-1 Niek Akkermans, 0-2 Sander van Gils, 0-3 Akkermans, 0-4 Van Gils. ZIGO-doelman Ivo Mathijssen kreeg de handen op elkaar door na de 0-2 een regen van kansen van Bavel om zeep te helpen. “We waren een stuk sterker dan ZIGO. De uitslag had veel hoger uit kunnen vallen,” telde trainer Coen Rijppaert de vele mogelijkheden. “We hadden scherper moeten zijn.”

RCD - Irene’58 2-1 (1-0). 1-0 en 2-0 RCD, 2-1 Merijn Martens.

RCD eindigde met tien man. “Juist in dat laatste half uur hadden we door het numerieke voordeel terug kunnen komen,” concludeerde Irene'58-trainer Paul van Dijk. “We mochten hier niet verliezen en deden het toch. Een belangrijk moment bij 0-0 was het missen van een penalty door Irene.

UVV’40 - TSV Gudok 0-2 (0-1) 0-1 Sjors van Egeraat, 0-2 Robin van de Ven.

“Over de hele wedstrijd gemeten waren we gelijkwaardig aan Gudok, in de eerste helft zelfs beter,” vond UVV'40- trainer Johan Gabriëls. “Weer kregen we de complimenten van de tegenstander, maar wat koop je ervoor?”

Hoe de stemming was in de kleedkamer na afloop? “Bij een aantal zag je teleurstelling", vertelde Gabriëls. “Anderen trokken de carnavalsplunje in de kleedkamer aan om te gaan klünen. Dat is amateurvoetbal.”

Dubbeldam - Gilze afgelast.

EMMA - Groen-Wit afgelast.

Virtus - Be Ready afgelast.