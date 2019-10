Akkermans dacht aan stoppen, maar belandde in Bavel: ‘Ik ben er weer in getrapt’

Toen je vorige zomer van DIA naar Madese Boys vertrok, had je een seizoen met 38 goals achter de rug. In Made kwam je niet veel aan spelen toe.

,,Dat klopt. In de eerste seizoenshelft heb ik nog regelmatig meegedaan, na de winter bijna niet meer. Het is bij Madese Boys gewoon niet van de grond gekomen. Je gaat ergens spelen om het naar je zin te hebben en je steentje bij te kunnen dragen. Dat laatste is niet gelukt, daar ben ik vrij nuchter in. Of dat aan het hogere niveau lag of aan iets anders, durf ik niet te zeggen."