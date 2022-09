Afspraken heilig bij winnend Unitas’30: ‘Op vrijdag en zaterdag tot laat in het café zitten is uit den boze’

Van Eijck is met Gilze klaar voor een stap hoger: ‘Denk dat dit niveau ons nog beter ligt’

Jarenlang deed Gilze mee in de top van de derde klasse en vorig seizoen lukt het dan eindelijk om te promoveren. De vele goals van Willem van Eijck hielpen daar zeker bij. En hij is nu weer op schot. Met acht doelpunten in de eerste drie bekerwedstrijden liet Van Eijck zien dat hij er klaar voor is. De tweede klasse is gewaarschuwd.

