Afgedroogde amateurs leven mee met VVV: ‘De vrienden van de trainer zullen hem hier wel mee pesten’

Hubert Duijndam neemt ietwat verbaasd de telefoon op. Het amateurvoetbal ligt door de coronacrisis stil, dus de aanvoerder van Sterksel verwacht niet dat hij ook op een voetballoze zondag gestoord wordt door ‘iemand van de krant’. Er is toch helemaal geen reden om hem vandaag te bellen? Maar als hij hoort hoe aan de andere kant van de lijn de monsternederlaag van VVV wordt genoemd, valt het kwartje en schiet hij direct in de lach. ,,Dus wat dachten jullie: We bellen Sterksel effe?” Nou, heel eerlijk gezegd: ja.



Duijndam snapt het wel, zijn elftal weet wat het is om met snoeiharde cijfers vernederd te worden. Vorig seizoen ging het in de vijfde klasse D iedere week mis. Letterlijk, want voordat de competitie werd stilgelegd door het coronavirus, stond de teller op nul punten uit zestien wedstrijden. Doelsaldo: 11-105. Er waren thuisnederlagen van 1-11, 0-7 en 1-9, uit ging de ploeg onder meer met 11-0, 7-0 en tweemaal 6-0 onderuit. ,,Ik kan me er niet veel van herinneren, ik denk dat ik het geblokt heb”, lacht Duijndam.