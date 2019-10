Advendo krijgt er tien tegen, maar ziet verbetering

Zondag 5BWeer een grote nederlaag voor Advendo, dat na drie wedstrijden al op 35 tegengoals staat. Maar er is beterschap. En bij Achtmaal kan de vlag uit, die ploeg is koploper.

Advendo - TVC Breda 1-10 (0-5). 0-1 Jordy Zwetsloot, 0-2 Gino de Goede, 0-3 Tim Eggly, 0-4 Jeroen Ooms, 0-5 Ankie Janiak, 0-6 Abdul Haalide, 0-7 en 0-8 Bryan Veth, 0-9 Wilino van Venrooij, 1-9 Marciano Grando, 1-10 Veth.

“Een stukje beter dan vorige week. We hebben alles afgelopen week op een rijtje gezet. De neuzen staan in ieder geval weer dezelfde kant op’', zei de geplaagde Advendo-trainer Frans van Duuren. “Goed voor het zelfvertrouwen, we kunnen omhoog kijken’', aldus TVC Breda-trainer Nijs Kivits.

SSW - OVV’67 1-3 (0-1). 0-1 Mehmet, 0-2 Neset Olmez (pen.), 1-2 SSW, 1-3 Jordi Loonen.

“Knappe zege op een subtopper. Een overwinning van het hechte collectief’', zei OVV’67-trainer Piet Gabriëls.

FC Drunen - Gloria UC 1-2 (1-0). 1-0 FC Drunen, 1-1 Daan Rossi, 1-2 Bas van de Broek.

“Blij met de overwinning maar deze had, gezien het aantal kansen, wel wat groter mogen zijn’', aldus Gloria UC-trainer John Janssens.

,,Er is momenteel een kermis in Baarle-Nassau en ik vermoed dat een aantal van de jongens er gisteravond een biertje hebben gedronken’’, vertelt Janssens. ,,Maar als ze zo spelen met een biertje op dan mogen ze dat van mij wel, we spelen immers geen Champions League.’’

Molenschot - SVG 2-1 (1-0). 1-0 Rik van Oosterwijck, 1-1 SVG, 2-1 Van Oosterwijck.

“Op een enorm zwaar veld hebben we SVG eigenlijk van de mat gespeeld. Echter maken we pas in de laatste minuten de winnende treffer, totaal onnodig’', vond Molenschot-trainer Brian Piris.

Neerlandia’31 - The White Boys 1-5 (0-2) Harrie Hesselberth 0-1, Stephan Netten 0-2, Harrie Hesselberth, 0-3, 1-3, Harrie Hesselberth 1-4, Harrie Hesselberth 1-5.

“Als The White Boys voor de winterstop geen kampioen is, doen ze echt wat fout’', concludeerde Neerlandia’31-trainer Marcel van der Hurck.

Harrie Hesselberth scoorde vorige week tegen Advendo al acht keer. Er kwamen er dus vier bij. ,,Vanmiddag was Harrie fantastisch”, vond leider Marc Kemmeren. ,,Hij maakte prachtige doelpunten. De laatste was een juweeltje. Passeerde twee verdedigers in de zestien, maakte het af met een lobje.”

Achtmaal - TPO 4-1 (1-0). 1-0 Erik Bink, 2-0 Roel Jongenelis, 3-0 Dave Schoenmakers, 4-0 Lars Kools, 4-1 TPO.

“Ik heb onszelf het doel opgelegd om te promoveren. Deze wedstrijd waren we oppermachtig, dat vergaten we nog in de score uit te drukken’', vertelde Achtmaal-trainer Cees van Beers.

DVVC was vrij.