Ad Gladdines speelde 25 jaar geleden met Halsteren in de Kuip: ‘Wij hadden die finale echt moeten winnen’

Spelen in de Kuip is voor veel amateurvoetballers een droom die nooit uit zal komen. Dat is ooit anders geweest, toen het Feyenoord-stadion het decor vormde van de finale van het bekertoernooi voor amateurs. Halsteren speelde op 25 mei 1995, vandaag precies 25 jaar geleden, op die heilige grond. ,,Het had een hoogtepunt moeten worden, maar liep uit op een anticlimax.”

,,Of ik wist dat het vandaag precies 25 jaar geleden was dat we met Halsteren in de Kuip speelden? Nee, eerlijk gezegd niet”, moet Ad Gladdines (52) toegeven. Voor de ongrijpbare linkerspits van weleer is 25 mei niet een datum die hij zo oplepelt. ,,Dat komt omdat de teleurstelling zo groot was. Het is uiteindelijk geen hoogtepunt geworden, maar een deceptie.”

Halsteren had op die bewuste dag de favorietenrol niet aangekund en verloor als hoofdklasser (toen het hoogste amateurniveau) van eersteklasser Argon uit Utrecht. Keiharde cijfers: 0-3. De finale van de amateurbeker was destijds een voorwedstrijd voor de finale tussen de profs. Gladdines is heel duidelijk: ,,Heel mooi om in de Kuip te mogen spelen, hoor, maar ik zou dat zo inruilen tegen spelen op een veld in bijvoorbeeld Welberg en dan wél winnen. Dan had je kunnen zeggen dat je de landelijke beker had gewonnen.”

Volledig scherm Landelijke bekerfinale voor amateurs in De Kuip: Halsteren - Argon. 25 mei 1995 © RKSV Halsteren

Kansen

Het was een frustrerende wedstrijd, weet Gladdines nog. ,,Wij waren zoveel beter. Als je die wedstrijd tien keer speelt, winnen we 'm negen keer. We hadden meer balbezit, waren gevaarlijk en kregen kans op kans. Paal, lat, over. Het is zwak om je achter te verschuilen, maar het zat écht tegen. Hun keeper speelde de wedstrijd van zijn leven. We hadden twee weken door kunnen voetballen, maar dan nog zouden we niet scoren.” Na een paar minuten was Halsteren op achterstand gekomen. De overtuiging om het duel te doen kantelen, was groot. Maar Argon deed, wat Halsteren naliet: scoren. Net na rust 0-2. Vlak voor tijd 0-3.

Volledig scherm Ad Gladdines (rechts) met Ronald van Sliedrecht © RKSV Halsteren

Duizenden mensen

Omdat het een paar uur voor de ‘echte’ bekerfinale was (Feyenoord - FC Volendam), werd het steeds drukker in het stadion. ,,Tegen het einde van de wedstrijd zaten er al duizenden mensen in het stadion. Dat voel je, als je op het veld staat. Dat maakte het nog frustrerender: we wilden zo graag laten zien waartoe we in staat waren.”

Het had het hoogtepunt uit zijn Halsteren-periode moeten worden, maar werd een dieptepunt. ,,Wij hadden met die groep echt de beker moeten winnen. We hadden zulke exceptioneel goede voetballers, een geweldige lichting. John de Frel, een geweldige keeper. Jos van Hees, Walter Bevelander, Ronald van Sliedrecht, noem ze maar op. En een fantastische trainer, Frans Vermeulen. Tactisch klopte het allemaal. Alleen in die wedstrijd...”

Volledig scherm Landelijke bekerfinale voor amateurs in De Kuip: Halsteren - Argon. 25 mei 1995 © RKSV Halsteren

Liefde voor Halsteren

Gladdines spreekt met veel liefde over zijn periode bij Halsteren. Hij spendeerde er een seizoen of vier en beleefde de hoogtijdagen van de club. En maakte er de teloorgang mee, in zijn laatste jaren. ,,Ik kijk met heel veel plezier terug op mijn tijd bij Halsteren. Het is de club die ik naast NAC het meest koester”, aldus de linkspoot die verder speelde voor Tholense Boys, Dosko, Steenbergen, Hoek en Veere.

,,Halsteren was toen dé amateurclub van West-Brabant. Er kwam veel publiek kijken, dat vond ik leuk. Ik speelde 't liefst richting het VVC-veld (de club waarmee Halsteren het sportpark deelt, red.). In die hoek was het altijd druk en ik hield ervan om als speler het publiek te vermaken. In de voorbereiding speelden we tegen profclubs. Dat was geweldig. Ik vergeet ook nooit meer de wedstrijd tegen Manchester City. Ik speelde fantastisch en schoot na acht minuten een bal binnen, een lekkere binnenkomer. We wonnen zelfs (2-1, red.). Al speelde City toen nog wel een divisie lager”, lepelt ‘Ad Glad’ weer een anekdote op.

Volledig scherm Archieffoto uit 2000: Ad Gladdines op het hoofdveld bij Halsteren met zoontje Dani © Dick De Boer

Derde elftal

Maar net zozeer heeft hij warme herinneringen aan zijn laatste jaren op een veel lager niveau. ,,Ik heb nog lang in het derde elftal gespeeld, met andere oud-selectiespelers. Ook een schitterende tijd. Het was een vriendenteam, maar wel een dat heel goed kon voetballen. We werden jaar na jaar kampioen. In vijf jaar tijd verloren we één wedstrijd. Ook daar heb ik zoveel plezier beleefd.”

Het allermooiste? ,,Het netwerk dat je er aan overhoudt. Die contacten heb ik nog steeds, laatst bij NAC had ik het met Frans Vermeulen nog over die jaren. Ook hebben we onlangs een groepschat aangemaakt op WhatsApp met allemaal oud-spelers van Halsteren. Mooi om aan die tijd terug te denken.”