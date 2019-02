Achttal ODIO houdt slechts één punt over aan derby, doelpuntenfeest bij WVV'67

METO - ODIO 1-1 (0-1) 0-1 Mitchell Elenbaas, 1-1 Martijn Pieters.

Het duurde lang voordat de burenruzie tussen METO en ODIO een echte wedstrijd werd. In de eerste helft wilde METO wel voetballen, maar ODIO was feller, scherper en strijdvaardiger en liet METO niet in haar spel komen. Kansen werden er nauwelijks gecreëerd, toch scoorde OIDO. Uit het niets bracht Mitchell Elenbaas ODIO na een klein kwartier op voorsprong.

METO kwam pas ver in de tweede helft dicht bij de gelijkmaker. ODIO-spits Coen Michielsen zag het gevaar, maakte een overtreding en ontving zijn tweede gele kaart. Vervolgens kregen Elenbaas en Jeremai Martina (beide ODIO) ook hun tweede gele kaart na commentaar op de leiding. Nadat ook Peter van Oirschot achter het hek stond, werd de wedstrijd vervolgd.

METO rook bloed, maar creëerde weinig kansen. Pas in de slotminuut stond Martijn Pieters op de juiste plaats om de bal toch nog over de doellijn te werken. ODIO protesteerde vanwege vermeend buitenspel, maar vond geen gehoor bij de scheidsrechter.

Het ODIO-kamp was teleurgesteld, trainer Peter van Oirschot voorop. “Dit voelt als verlies, wij hadden de beste kansen en stonden verdedigend goed. De scheidsrechter is bepalend geweest. Wanneer een overtreding op een ODIO-speler gemaakt werd, greep hij niet in, maar hij zocht steeds weer onze spelers om met kaarten te zwaaien”, reageerde hij zichtbaar gefrustreerd.

Oostburg - WVV ‘67 4-4 (3-3) 1-0 Quinten de Muer, 2-0 Arjan Versluys (pen.), 2-1 Thimo Rottier, 2-2 Youri van der Meulen, 3-2 Versluys, 3-3 Robin Schipperijn, 4-3 Versluys, 4-4 Schipperijn (pen.).

,,Het is lang geleden dat ik zo een knotsgekke wedstrijd heb gezien’', verklaarde WVV'67-trainer Gerard Lazarom. ,,Binnen tien minuten stonden we met 2-0 achter, maar vijf minuten later was het weer gelijk. De 4-4 was het maximaal haalbare.’’