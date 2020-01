Achtmaal na zevenklapper periodekampioen, Molenschot haalt uit in derby tegen Neerlandia'31

zondag 5BOpnieuw was het spitsenduo Roel Jongenelis en Dave Schoenmakers met zes treffers belangrijk in de 0-7-zege van Achtmaal op bezoek bij Advendo. De ploeg van trainer Cees van Beers pakte er de eerste periodetitel van het seizoen mee. Molenschot won de derby tegen Neerlandia'31 en springt over puntenmorsend DVVC heen.

SSW - DVVC 2-2 (1-1). 1-0 SSW, 1-1 Stefan van Dongen, 2-1 SSW, 2-2 Dylan de Ruijsscher.

“Ongekend wat de scheidsrechter allemaal uitspookte", foeterde DVVC-trainer Suat Tasci. “De penalty voor SSW was een cadeautje. Vervolgens krijgen we loepzuivere strafschop in de laatste fase niet mee. Met dit gelijkspel schieten we niets op.”

TVC Breda - OVV’67 1-2 (1-1). 1-0 Gino de Goede, 1-1 Aykan Ok, 1-2 Yunus Ozdemir.

“Vreemd dat we ineens op deze mindere manier voor de dag komen. We zaten juist in een hele goede flow”, vertelde TVC Breda-trainer Nijs Kivits. “Onze goals waren van grote schoonheid”, zei OVV’67-trainer Fatih Kaya.

Advendo - Achtmaal 0-7 (0-4). 0-1 Roel Jongenelis, 0-2 Bjarne Gommers, 0-3 en 0-4 Jongenelis, 0-5 Dave Schoenmakers, 0-6 Jongenelis, 0-7 Schoenmakers.

“Advendo was een aantal maatjes te klein. Het is momenteel groot feest in Achtmaal”, zei Cees van Beers, trainer van kersvers periodekampioen Achtmaal.

TPO - Gloria UC 0-2 (0-0). 0-1 en 0-2 Max van Wijnen.

“Goed herstel na de zeperd van vorige week. We hebben gedomineerd, een meer dan verdiende zege”, concludeerde Gloria UC-trainer John Janssens.

FC Drunen - The White Boys 1-2 (0-1). 0-1 Theo Lucius, 1-1 Issam Harit, 1-2 Harrie Hesselberth.



Molenschot - Neerlandia'31 5-1 (2-0) 1-0 Dave Boemaars, 2-0 Nick van Oosterwijk, 3-0 Aron Hanegraaf, 3-1 Sjef Verhulst, 4-1 Rik van Oosterwijck, 5-1 Dennis Wirken.

Neerlandia'31 begon sterk aan het duel. Een vrije trap van Davey Dielemans werd door Joas Leinders verlengd. Met een katachtige reflex tikte Luc Erkeland de bal uit zijn doel. De VAR en haar doellijntechnologie, uiteraard niet aanwezig in Molenschot, had hier mogelijk wel een doelpunt toegekend.



Vervolgens nam Molenschot het heft in handen en kwam het via Dave Boemaars en Nick van Oosterwijk op een 2-0-voorsprong. Na de pauze werd de druk van de ploeg uit Dorst wel groter, maar dit leidde niet tot meer kansen. Na de 3-0 van Aron Hanegraaf op aangeven van Wirken was de strijd beslist. Neerlandia’31 kwam via Sjef Verhulst nog wel tot 3-1 terug, maar de hoop op een beter resultaat was van korte duur. Rik van Oosterwijck schoot na opnieuw aangeven van Wirken de 4-1 binnen. Wirken maakte vervolgens zijn feestje compleet door de 5-1 te scoren.

Neerlandia’31-trainer Marcel van den Hurk was achteraf teleurgesteld. “Het was een collectief falen bij ons, wij hebben niets afgedwongen. Mijn jongens stonden stijf van de zenuwen.”