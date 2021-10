Achtmaal is veel te sterk voor WVV'67, eerbetoon voor Rudo Gommers bij eerste thuiswedstrijd Wernhout

ODIO - Rimboe 2-4 (0-1). 0-1 Ömer Tekinbas, 1-1 Farzad Yaqoobi, 1-2 Tekinbas, 1-3 Matteo Castro, 2-3 Yaqoobi, 2-4 Hakan Patan.

,,We hebben verloren van een goed voetballende ploeg”, vertelde ODIO-trainer Peter van Oirschot. ,,Vooral in de eerste helft waren ze sterker. Dankzij de slechts vijftienjarige jeugdspeler Farzad Yaqoobi kregen we weer aansluiting. Op jacht naar de gelijkmaker werd het in blessuretijd 2-4.” Rimboe-trainer Yasin Cayir was trots op zijn ploeg. ,,We waren vanaf het begin dominant en hadden eigenlijk voor rust de wedstrijd al op slot moeten gooien. In de tweede helft waren we slordiger en kregen we door miscommunicatie twee doelpunten tegen.”

Wernhout - RSV 6-0 (4-0). 1-0 Jurre Jochems, 2-0 en 3-0 Thijs van den Buijs, 4-0 Davey Domen, 5-0 Mathieu Rombouts, 6-0 Hein Roelands.

De nieuwe hoofdtrainer Joost Anthonissen sprak van ‘een gedenkwaardig gebeuren'. ,,Het was de eerste thuiswedstrijd na het overlijden van Rudo Gommers, die deze zomer te vroeg is overleden. Ik ben blij dat de spelers direct na de aftrap de knop om konden zetten en er binnen zeven minuten al twee inprikten. We speelden een goede eerste helft. Na rust kwam RSV sterk uit de startblokken en waren wij een tijdje de mindere ploeg. Toch zijn we niet in problemen geweest en konden we de voorsprong verder uitbouwen.’’

NSV - METO 1-0 (1-0). 1-0 Merijn Kerstens.

METO was aanvankelijk beter, maar na het doelpunt van Merijn Kerstens in de 30ste minuut raakte het duel in balans. Na rust ging de thuisploeg op jacht naar 2-0. Max van der Kloot en Wiebe Naalden waren er dichtbij, maar de 1-0 bleef op het bord. Van der Kloot kreeg in de 78ste minuut een tweede gele kaart. Vanaf dat moment kwam NSV onder druk te staan. Een vrije trap van METO in blessuretijd raakte de onderkant van de lat en de rug van de keeper, maar verdween niet in het doel. NSV-trainer Hans Vos noemt het dan ook een zwaar bevochten zege. Volgens METO-trainer Ronald Broos verdiende dit duel geen winnaar. ,,Door aanvallend te wisselen waren wij na rust beter. We gingen achterin één tegen één spelen en dan is het logisch dat NSV kansen krijgt.”

Volledig scherm Merijn Kerstens (midden, geel shirt) haalt uit en schiet de 1-0 binnen. © Pix4Profs / Peter van Trijen

Volledig scherm Merijn Kerstens wordt bedolven onder zijn ploeggenoten na de 1-0. De verdedigers van METO likken de wonden. © Pix4Profs / Peter van Trijen

WVV ’67 – Achtmaal 1-6 (0-4). 0-1 Roel Jongenelis (pen.), 0-2 Niek Elst, 0-3 Jongenelis, 0-4 Jacky Mertens, 0-5 Nick Jongenelen, 1-5 Sander de Nijs, 1-6 Jongenelis.

Al na twee minuten ging het mis voor WVV'67. Na een ongelukkige handsbal van Matt Luijkx ging de bal op de stip, een buitenkansje die Roel Jongenelis feilloos binnenschoot: 0-1. Die rake penalty was de opmaat van een voor WVV’67 dramatische middag op sportpark De Fortuin, met een 1-6 nederlaag als eindresultaat. WVV'67-coach Gerard Lazarom zocht na de afstraffing tevergeefs naar de lichtpuntjes. Ja, natuurlijk had hij door een waslijst aan blessures een jong en onervaren team de natte mat opgestuurd. Maar ook, er stonden er elf op het veld. ,,Ik hoop dat die jonge gasten er van geleerd hebben.’’

Volledig scherm Matt Luijkx (rechts) was de schlemiel door na twee minuten ongelukkig hands te maken. © Pix4profs/Iman Fase

Achtmaal-trainer Cees van Beers was tevreden over de uitslag. ,,Maar niet over het vertoonde spel. Het ongekend slechte kunstgrasveld werkte ook niet in ons voordeel. Doel was om snel op voorsprong te komen, maar daarna bleven we nog een tijd nerveus voetballen. Gelukkig kwamen we later in de eerste helft beter in ons spel en liepen we uit naar 0-4. In de tweede helft namen de spelers gas terug en dat gaat tegen mijn principes in.’’

Volledig scherm Brian Verbruggen houdt de bal artistiek uit zijn doel. © Pix4profs/Iman Fase

NVS - Grenswachters afgelast.

Nieuw Borgvliet - BSC afgelast.

Vivoo was vrij.