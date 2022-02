Achtmaal is veel te sterk voor NVS, RFC wint geflatteerd van PCP

NVS - Achtmaal 0-4 (0-3) - 0-1 Nick Jongenelen, 0-2 Stijn Antens, 0-3 Jongenelen, 0-4 Roel Jongenelis.

Achtmaal rekende voor rust al af met NVS. Volgens trainer Cees van Beers kwam dit door de verrassende aanvallende manier van voetballen van de thuisploeg. Van Beers: ,,Ik had verwacht dat ze compact zouden voetballen om dan vanuit de omschakeling toe te slaan, maar dat deden ze niet. Ze speelden in een 4-3-3 opstelling en probeerden op te bouwen. Ze leden echter herhaaldelijk balverlies op het middenveld en dat straften wij af. Roel Jongenelis kon zodoende de bal twee keer op een presenteerblaadje aan Nick Jongenelen geven.”

NVS-trainer Bram Kot verwijt zijn ploeg de persoonlijke fouten: ,,Bij de wedstrijdbespreking heb ik mijn spelers op het hart gedrukt dat ze niet te vroeg moesten happen en dan zie ik na zes minuten mijn verdediger toch te vroeg instappen met een doelpunt van Achtmaal als gevolg. Zeven minuten later wordt het door een soortgelijke fout 0-2. We maken iedere week dezelfde fouten en dit moet je zeker tegen Achtmaal niet doen, want zij hebben voorin spelers die hier optimaal van profiteren.” NVS staat met slechts een punt troosteloos op de laatste plaats. Toch houdt Kot hoop. ,,We doen iedere wedstrijd redelijk mee, maar verzuimen om te scoren. Misschien dat het vertrouwen komt als het een keer lukt om te winnen‘‘, aldus de NVS-trainer.

Vierde klasse C

RFC-PCP 5-0 (2-0). 1-0 Kevin van den Heijkant (pen.), 2-0 Joost Blom, 3-0 Jari Langermans, 4-0 Jari Langermans, 5-0 Nick Broeders.

Koploper RFC wist met overtuigende cijfers van PCP te winnen, maar beide trainers vinden 5-0 wel erg geflatteerd. PCP-trainer Richard Hoogkamer vond zijn ploeg vooral in de eerste twintig minuten de bovenliggende partij. Toen RFC via een penalty op 1-0 kwam begon het aan hun kant iets beter te draaien. Trainer Rob Stuy van de Herik heeft wel een verklaring voor het tegenvallende spel van zijn ploeg. ,,Iedereen had de carnaval nog in zijn benen. Dat was vooral in de beginfase wel te zien.”

PCP kon, ondanks het feit dat ze vier basisspelers misten door vakanties, goed tegenstand bieden aan koploper RFC. Vlak voor rust viel echter een afvallende bal voor de voeten van Joost Blom die daarmee de 2-0 binnenschoot. Toen de spelers net weer uit de kleedkamer kwamen voor de tweede helft viel al snel de 3-0 waarmee de wedstrijd zo goed als beslist was. RFC nam later in de tweede helft nog meer afstand van PCP.

De wedstrijd werd in het laatste kwartier nog ontsierd door twee rode kaarten aan de kant van PCP. Ashraf Mejout en Mohammad Alsaadi werden in een tijdsbestek van een minuut allebei van het veld gestuurd. Er werden dingen gezegd waar de scheidsrechter niet van gediend was en hij bestrafte dat gelijk met rode kaarten. Dat vond Richard Hoogkamer onnodig. ,,Het was helemaal geen onvriendelijke wedstrijd. Het is een beetje overdreven om iemand er dan gelijk af te sturen als hij een keer iets verkeerd zegt. Het is van onze spelers natuurlijk ook niet slim, maar dit soort dingen gebeuren nou eenmaal bij jonge jongens, en daar leren ze ook weer van.