Achtmaal grijpt laatste ticket voor nacompetitie ten koste van WVV’67

Achtmaal start volgende week de nacompetitie met een thuiswedstrijd tegen Breskens. Rimboe (winnaar van de eerste periodetitel) speelt uit tegen Sluis. BSC hoeft de eerste ronde nog niet in actie te komen omdat de Roosendalers achter kampioen Wernhout op de tweede plaats zijn geëindigd.

Achtmaal – WVV ’67 4-1 (3-0) – 1-0 Nick Jongenelen, 2-0 Jacky Mertens, 3-0 Roel Jongenelis, 4-0 Jongenelen, 4-1 Max van Elzakker.

Tijdens de laatste competitieronde was er in 4B nog een prijs te verdelen. Achtmaal en WVV ’67 kwamen beide in aanmerking voor de laatste nacompetitieplaats en stonden op het sportpark in Achtmaal tegenover elkaar. De ploeg uit Woensdrecht had voldoende aan een gelijkspel om op de derde plaats te eindigen en daarmee plaatsvervangend periodekampioen te worden. Achtmaal moest winnen.

Achtmaal troefde WVV ’67 in de eerste helft op alle fronten af en stelde de zege al veilig door treffers van Nick Jongenelen, Jacky Mertens en Jongenelis. Na rust stond er een strijdbaarder WVV ’67 binnen de lijnen, maar de thuisploeg gaf de voorsprong niet meer uit handen. Omdat de bezoekers alleen nog Matt Luijkx en Stijn Prop achterin hielden, kreeg Achtmaal counterkansen. Jongenelen scoorde hieruit 4-0. In de slotfase nam de druk op het doel van Achtmaal toe, invaller Max van Elzakker kon de eer voor de bezoekers redden.

Hoewel hij met lege handen staat, zegt WVV-trainer Gerard Lazarom te hebben genoten van de wedstrijd: ,,Ik zag in de eerste helft een onherkenbaar WVV, maar ik wil hiermee de aanvallende kwaliteiten van Achtmaal niet tekort doen. Na rust hebben we alsnog laten zien waartoe we in staat zijn. De spelers zijn trots dat ze met een vijfde plaats in de eindrangstand de beste ploeg van de Zuidwesthoek zijn.’’

BSC – NSV 3-1 (1-0) – 1-0 Roebroeks, 1-1 Roel van Tiggelen, 2-1 Cas van Oers, 3-1 Steven van Ginderen.

NSV-trainer Hans Vos spreekt van een open en sportieve wedstrijd die ook in een gelijkspel had kunnen eindigen. Vos: ,,Ondanks het feit dat er weinig op het spel stond, drukte de scheidsrechter teveel zijn stempel op de wedstrijd met eigenzinnige beslissingen en teveel gele kaarten aan beide zijden.’’

Grenswachters – NVS 2-0 (1-0) – 1-0 Tim van de Bleeken, 2-0 Gijs van Landeghem.

Voor beide ploegen stond er niets meer op het spel en dat kwam ook tijdens de wedstrijd tot uitdrukking.

Nieuw Borgvliet – Wernhout 0-6 (0-3) – 0-1 Leroy Gommers, 0-2 Mathieu Rombouts, 0-3 Maikel Zagers, 0-4 en 0-5 Rombouts, 0-6 Zagers.

Wernhout-trainer Joost Anthonissen is uiterst content over zijn spelersgroep. Anthonissen: ,,Ook in deze wedstrijd hebben ze het op kunnen brengen om er alles uit te halen. Het was een seizoen dat om veel redenen de geschiedenisboeken in gaat en dat is hun verdienste.’’ Nieuw Borgvliet-trainer Erwin van Schilt vindt de uitslag terecht: ,,We speelden met teveel invallers om een vuist te kunnen maken.’’

METO – Vivoo 2-1 (1-1) – 0-1 Finn Verhoeven (pen.), 1-1 en 2-1 Geert Verstraten.

Vivoo-trainer noemt de wedstrijd een kopie van voorafgaande uitvoeringen. Wierikx: ,,De eerste helft waren we beter en kwamen we verdiend op 0-1. Vlak voor rust wordt het dan toch 1-1. Meto voetbalde na rust anders, maar daar hebben we goed op geanticipeerd. Vlak voor tijd wordt het dan toch nog 2-1.’’

Rimboe – ODIO 4-2 (2-0) – 1-0 Matteo Castro, 2-0 Narek Mekojan, 3-0 Hakan Patan, 3-1 Raf Melsen, 4-1 Patan, 4-2 Marijn Corré.

,,Er stond weinig op het spel. Het was van belang om fit te blijven voor de nacompetitie’’, aldus Rimboe-trainer Yasin Cayir. ODIO-trainer Peter van Oirschot vindt dat een beter Rimboe voor rust verdiend op voorsprong kwam. Van Oirschot: ,,In de tweede helft lieten de ploegen elkaar lekker voetballen. De wedstrijd was gespeeld.’’