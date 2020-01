Achtmaal favoriet voor periodetitel na misstap Gloria UC, OVV'67 sluit terug aan bij middenmoot

zondag 5BGloria UC had de eerste periodetitel volledig in eigen handen, maar verspeelde op eigen veld drie dure punten. Elders won OVV'67 het inhaalduel van SVG en keerde het terug in de middenmoot.

Gloria UC - TVC Breda 0-2 (0-0) 0-1 Johan Rijndorp, 0-2 Jeremy Sips.

“De gemiste penalty van Daan Rossi geeft eigenlijk heel onze wedstrijd weer”, baalde Gloria UC-trainer John Janssens. ,,Slapjes, vlak en zonder overtuiging. We waren gewoon niet goed bij de les.”

Gloria UC moest minstens één punt pakken om als koploper de allesbepalende dertiende speeldag in te gaan. Door de nederlaag neemt Achtmaal op doelsaldo de koppositie over met daarbij de kanttekening dat Achtmaal volgende week tegen hekkensluiter Advendo (drie punten uit elf wedstrijden) speelt. Bij puntenverlies van Achtmaal kan Gloria UC alsnog periodekampioen worden als het TPO weet te verslaan. The White Boys heeft een kleinere kans op de periodetitel, het moet zelf winnen van FC Drunen en hopen dat de twee koplopers allebei punten laten liggen.

Gloria UC startte fel tegen TVC Breda. Er was echter weinig overtuiging in het spel te vinden. Janssens had het idee dat hij zijn groep wel op scherp had gezet. Dat liep toch even wat anders. “Heel de week hamer je op het belang van deze wedstrijd. Je praat met die jongens, je denkt na over een speelwijze. Dat je vervolgens niet thuis geeft is erg teleurstellend.”



Hoe anders was de stemming bij de Bredase bezoekers. Trainer Nijs Kivits glunderde na afloop van de gewonnen wedstrijd. “Ik ben echt trots. Dit is een overwinning van het collectief. Ik verwacht nog wel een telefoontje uit Achtmaal.”

OVV’67 - SVG 3-2 (1-0) 1-0 SVG (e.d.), 1-1 en 1-2 SVG, 2-2 Jordi Loonen, 3-2 Aykan Ok.

OVV’67 belegde een trainingskamp in aanloop naar de kelderkraker. ,,Met tien man hebben we inzet getoond en de opgelopen achterstand weten om te buigen”, aldus OVV’67-assistent Fatih Kaya. ,,Met een extra spits erbij na de 2-2 heeft de ploeg zich beloond, de 3-2 van Aykan Ok ging schitterend in de kruising.”