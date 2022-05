Achtervolger Virtus struikelt en ziet Gastel uit zicht raken: ‘Maar zij worden bij ons géén kampioen’

Slikkerveer - Virtus 1-1 (1-0). 1-1 Danny Oomen.

,,Een teleurstellend resultaat’’, vond Virtus-trainer Henk Vos. ,,We krijgen vijf tot zes kansen om de wedstrijd in het slot te gooien. Het lukt ons dan steeds niet om te scoren. Een bal via de binnenkant paal het doel weer uit of de één op één-kans die te gehaast over geschoten wordt. Dit is een terugkerend probleem dat wij de laatste weken hebben. Het hapert als wij het zestienmetergebied in komen. We missen een killer en zijn teveel afhankelijk van bepalende spelers binnen het team.”

,,We hadden de grote kans op aansluiting bij Gastel. Die kans grijpen we niet en lopen nu achter de feiten aan. We krijgen aankomende wedstrijd Gastel op bezoek en gaan er alles aan doen om te zorgen dat Gastel geen kampioen wordt bij ons thuis. De hoop voor het kampioenschap heb ik na vandaag wel deels uit mijn hoofd gezet. We hebben het nu niet meer in eigen hand. We kunnen er alleen voor zorgen dat we het Gastel zo moeilijk mogelijk maken als we kunnen. Want het klinkt misschien heel stoer, maar Gastel gaat geen kampioen worden bij ons thuis’’, vertelde Vos.

Be Ready - FC Dordrecht Amateurs 7-1 (5-1). 1-0, 2-0 en 3-0 Bart Dirven, 4-0 Richard Jansen, 5-0 Safie Esmati, 6-1 Kevin Oldenburg, 7-1 Kevin van Gool.

Vervangend Be Ready-trainer Henri Burg was tevreden met de grote uitslag van zijn ploeg. ,,FC Dordrecht gaf ons veel ruimte en daardoor konden wij heel makkelijk ons spel spelen. We speelden goed en het helpt ook wel als je Bart Dirven in je ploeg hebt. Als hij het op zijn heupen heeft sta je gauw met 3-0 voor.”

Oosterhout - Irene’58 6-1 (3-1). 1-0 Martijn Schepers, 2-0 Matthew Coenraadts, 3-0 Emiel van Pelt, 4-1 Sandro Ariza, 5-1 Schepers, 6-1 Van Pelt.

Met de 6-1 overwinning wist Oosterhout een plek in de nacompetitie veilig te stellen. Het enige punt van kritiek bij trainer Stijn Biemans is dat er nog veel kansen gemist werden. ,,We waren vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij, maar het vizier stond nog niet op scherp. We misten een aantal hele grote kansen, maar toen de 1-0 viel was de ban gebroken.”

De assistent-trainer van Irene’58 Dennis van Halderen vond ook dat zijn ploeg terecht verloor. ,,Het was al snel duidelijk dat wij niets in te brengen. Ze liepen gewoon over ons heen.”