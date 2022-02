Acht dolle minuten brengen Cluzona en Kruisland een punt: ‘Bizar dat hij die nog maakte’

Geen amateur­voet­bal? Niet voor de vrouwen van Bavel: zij mogen wél de wei in

Bij heel wat amateurvoetballers liggen de schoenen in de kast, te wachten om weer een biljartlaken of een kunstgrasmat te betreden. Niet bij de speelsters van het eerste vrouwenteam van Bavel. Zij trainen met topsportstatus door, zonder regels. Waarom? De hoofdklasser zit nog in de KNVB-beker en speelt morgen om 13.30 uur op eigen terrein de wedstrijd tegen topklasser Eldenia.

15 januari