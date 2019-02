Achilles Veen - Gilze heeft een speciaal tintje voor Van den Ouweland: ‘Ik heb veel reacties gehad’

Voor Gilze-speler Joep van den Ouweland is het bekerpotje tussen Achilles Veen en Gilze van dinsdagavond een speciale wedstrijd. De 35-jarige Van den Ouweland begon het seizoen bij hoofdklasser Achilles Veen, werd daar weggestuurd en is nu terug bij de club waar hij zijn eerste passen op het voetbalveld zette: Gilze.

,,De cirkel is rond. Misschien niet op de manier zoals je van tevoren zou bedenken, maar dat maakt niet uit. Ik ben blij dat ik nu voor Gilze speel”, vertelt Van den Ouweland. Nadat de kicksen voor het eerst werden gestrikt op sportpark Verhoven kwam de middenvelder via de jeugdopleidingen van Willem II en Feyenoord in 2005 bij De Graafschap in het betaald voetbal terecht.

Na 279 wedstrijden als prof voor onder meer de Superboeren, Go Ahead Eagles en TOP Oss verkaste de Gilzenaar in 2017 naar Veen. Het eerste seizoen onder Clemens Bastiaansen ging prima, maar met de nieuwe coach Giovanni Franken - die in de zomer van 2018 werd aangesteld - had de oud-prof een minder band. ,,We klikten niet. Dat Achilles Veen in oktober heeft besloten om mij weg te sturen moeten zij eigenlijk weten. Daar baal je een dag van en daarna ga je weer verder."

Terug naar de roots

Zijn eerste club Gilze bood Van den Ouweland uitkomst, zij het in de derde klasse. Toen Achilles Veen uit de bekerloting kwam rollen kreeg de middenvelder veel reacties. ,,Vanuit Veen, van mijn oude ploeggenoten. Maar ook mijn medespelers kwamen naar me toe. Ik vond het wel mooi. Het is alleen jammer dat we uit spelen.” Toch verwacht de jongere broer van Charlie van den Ouweland dat er evenveel uit- als thuissupporters langs het veld staan. ,,Het is daar nooit zo druk”, vertelt de oud-Veen-speler met een lach.

Over de kansen van Gilze is de ervaren kracht ietwat terughoudend. ,,Zij spelen natuurlijk drie klasses hoger en Achilles Veen heeft gewoon een goede ploeg. Sinds het vertrek van Franken hebben ze ook betere resultaten. Al blijft het natuurlijk wel de beker en is er altijd kans op een verrassing. Al met al zijn we als Gilze-zijnde gewoon blij dat we al zo ver zijn gekomen. Mochten we winnen dan gaan we met een nog beter gevoel de carnaval in”, besluit Van den Ouweland.

