'Absoluut geen vertrouwenscrisis bij Halsteren'

De positie van Ruud Pennings als hoofdtrainer van Halsteren staat absoluut niet ter discussie, niet bij de spelersgroep en niet bij het bestuur. Wel zijn nieuwe werkafspraken tussen Pennings en zijn assistent Peter Pijpers gemaakt. Dat zegt technisch manager Ron van Nijnatten als reactie op de aanhoudende verhalen in het West-Brabantse voetbalwereldje over een vertrouwenscrisis bij hoofdklasser Halsteren.

Assisten-trainer Peter Pijpers zou de hoofdverantwoordelijkheden van hoofdtrainer Ruud Pennings hebben overgenomen. Van Nijnatten ontkent de geruchten ten stelligste. ,,Het is absoluut niet zo dat de zaak is geëscaleerd. Wel is er over en weer duidelijkheid geschapen.”

Het verhaal van 26 oktober. De laatste donderdag van de maand is bij Halsteren de vaste avond dat de spelersraad en Van Nijnatten om de tafel zitten om de gang van zaken te bespreken. Jurgen Gijzen zit als aanvoerder in de raad, Roycel James vertegenwoordigt het Zeeuwse smaldeel in de selectie, Alper Ozturk praat mee namens de jonge talenten en cultuurbewaker Thomas van der Spek voert het woord als lid van de oude garde. Het viertal komt met kritiek: de spelersgroep weet niet precies wie wat doet in de technische staf. Of zoals Van Nijnatten het zegt: ,,Er was behoefte aan een duidelijke visie.”

Spanningsveld

Op de daaropvolgende dinsdag, na het 1-0 verlies bij Juliana’31, is er plenair overleg in de bestuurskamer van Halsteren. De voltallige selectie en technische staf draaien niet om de hete brij heen. De soms teleurstellende wedstrijdresultaten worden besproken. ,,Uit krijgen we nog wel eens het deksel op de neus.” En het gaat over gewenste verbeteringen op technisch vlak, zowel op de training als de wedstijddag. Van Nijnatten noemt het een positief gesprek. ,,Met open vizier.”

Pennings en Pijpers kregen die avond de opdracht mee om er samen uit te komen. Van Nijnatten geeft toe dat er een spanningsveld was. ,,Peter is natuurlijk ook een persoonlijkheid en zit hier langer dan Ruud. Hij kent de groep enorm goed.” Van Nijnatten gelooft nog steeds in de constructie. ,,Ze zijn complementair aan elkaar. Maar Ruud Pennings is en blijft hoofdverantwoordelijke.”

Details per linie

In de praktijk is het volgens Van Nijnatten zo dat Pijpers op trainingen zijn aandacht met name richt op details per linie. Pennings houdt de hoofdlijnen in de gaten en neemt soms spelers individueel apart. De opstelling en wedstrijdbespreking doet Pennings. In de rust voert Pijpers het woord, op basis van gedeelde ervaringen op de bank. ,,Hij verwoordt het aan het bord.”

Gisteravond zaten Van Nijnatten en de spelersraad weer om de tafel, om de kwestie te evalueren. Van Nijnatten zegt dat de kou uit de lucht is. ,,Ik praat natuurlijk in de tussentijd ook met de spelers.” De technisch manager vindt het vervelend dat het verhaal een eigen leven is gaan leiden. ,,Het leidt af van waar we met z'n allen mee bezig zijn: met Halsteren zo hoog mogelijk eindigen.”